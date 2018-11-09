ABD'de on binler Trump'a karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±: BasÄ±nÄ± rahat bÄ±rak!

ABD'de on binlerce kiÅŸi, 'BasÄ±nÄ± rahat bÄ±rakÄ±n', 'AnayasayÄ± koruyun', 'Trump hukukun Ã¼stÃ¼nde deÄŸil' sloganlarÄ±yla eylem yaptÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Özel SavcÄ± Robert Mueller'in yürüttüÄŸü Rusya soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamlamasÄ±na izin vermesi talebiyle New York dahil birçok kentte on binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan gösteriler yapÄ±ldÄ±. New Yorklular, CNN muhabiri Jim Acosta'nÄ±n Beyaz Saray akreditasyonun askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na da tepki göstererek "BasÄ±nÄ± rahat bÄ±rakÄ±n" diye slogan attÄ±. ProtestolarÄ± tetikleyen asÄ±l unsur, daha önce Rusya soruÅŸturmasÄ±ndan çekilen Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'Ä±n, Trump'Ä±n isteÄŸi üzerine istifasÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± oldu.

"Hiç kimse hukukun üstünde deÄŸildir" sloganÄ± altÄ±nda düzenlenen protestolarÄ±n adreslerinden biri de New York oldu.

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

Times MeydanÄ±'nda buluÅŸan binlerce New York'lu 7. Cadde boyunca Union MeydanÄ±'na yürüdü.

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

"Mueller'in üzerinden elinizi çekin" sloganÄ± atarak yürüyen vatandaÅŸlar, "AnayasayÄ± koruyun", "Mueller'i koruyun", "Trump/Pence gitmeli" ve "Trump hukukun üstünde deÄŸil" ifadelerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu dövizler taÅŸÄ±dÄ±.

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

AyrÄ±ca, ABD'deki ara seçimlerden bir gün sonra düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a soru sormasÄ±na izin verilmeyen CNN muhabiri Jim Acosta'nÄ±n Beyaz Saray akreditasyonun askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na tepki gösteren vatandaÅŸlar, "BasÄ±nÄ± rahat bÄ±rakÄ±n" diye slogan attÄ±.

SESSIONS'IN ZORUNLU Ä°STÄ°FASI

ProtestolarÄ± tetikleyen asÄ±l unsur ise daha önce Rusya soruÅŸturmasÄ±ndan çekilen Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'Ä±n önceki gün Trump'Ä±n isteÄŸi üzerine istifasÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± oldu. Sessions'Ä±n yerine geçici olarak atanan Matthew Whitaker soruÅŸturmanÄ±n boyutunu düÅŸürme çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Trump da dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Rusya soruÅŸturmasÄ±nÄ± istediÄŸi zaman sona erdirebileceÄŸini belirterek, "Bunu yapmak istemiyorum çünkü durdurmayÄ± sevmiyorum. Bu soruÅŸturma utanç verici. Hiç baÅŸlamamalÄ±ydÄ± çünkü ortada bir suç yok" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (New York/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 10:42

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