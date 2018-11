ABD'de on binler Trump'a karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±: BasÄ±nÄ± rahat bÄ±rak!

ABD'de on binlerce kişi, 'Basını rahat bırakın', 'Anayasayı koruyun', 'Trump hukukun üstünde değil' sloganlarıyla eylem yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasını tamamlamasına izin vermesi talebiyle New York dahil birçok kentte on binlerce kişi tarafından gösteriler yapıldı. New Yorklular, CNN muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray akreditasyonun askıya alınmasına da tepki göstererek "Basını rahat bırakın" diye slogan attı. Protestoları tetikleyen asıl unsur, daha önce Rusya soruşturmasından çekilen Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın, Trump'ın isteği üzerine istifasını açıklaması oldu.

"Hiç kimse hukukun üstünde değildir" sloganı altında düzenlenen protestoların adreslerinden biri de New York oldu.

Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

Times Meydanı'nda buluşan binlerce New York'lu 7. Cadde boyunca Union Meydanı'na yürüdü.

Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

"Mueller'in üzerinden elinizi çekin" sloganı atarak yürüyen vatandaşlar, "Anayasayı koruyun", "Mueller'i koruyun", "Trump/Pence gitmeli" ve "Trump hukukun üstünde değil" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

Ayrıca, ABD'deki ara seçimlerden bir gün sonra düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'a soru sormasına izin verilmeyen CNN muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray akreditasyonun askıya alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Basını rahat bırakın" diye slogan attı.

SESSIONS'IN ZORUNLU İSTİFASI

Protestoları tetikleyen asıl unsur ise daha önce Rusya soruşturmasından çekilen Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın önceki gün Trump'ın isteği üzerine istifasını açıklaması oldu. Sessions'ın yerine geçici olarak atanan Matthew Whitaker soruşturmanın boyutunu düşürme çağrısı yapmıştı. Trump da dün yaptığı açıklamada, Rusya soruşturmasını istediği zaman sona erdirebileceğini belirterek, "Bunu yapmak istemiyorum çünkü durdurmayı sevmiyorum. Bu soruşturma utanç verici. Hiç başlamamalıydı çünkü ortada bir suç yok" ifadelerini kullanmıştı. (New York/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Kasım 2018 10:42

