Kuzey Marmara iÃ§in hafif saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Kuzey Marmara iÃ§in hafif saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

    • 09 KasÄ±m 2018 10:05

    Ä°stanbul, Kocaeli ve Sakarya'nÄ±n kuzey kÄ±yÄ±larÄ±nda hafif saÄŸanak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

    Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± ve sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

    ParçalÄ± ve çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgede, Ä°stanbul, Kocaeli ve Sakarya'nÄ±n kuzey kÄ±yÄ±larÄ±nda hafif saÄŸanak öngörülüyor.

    Yer yer pus ve sis beklenen bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek. (AA)

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