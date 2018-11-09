BugÃ¼ne kadar 42 bin baÅŸvuruyu karara baÄŸlayan OHAL Komisyonu, 39 bin baÅŸvuruyu reddetti, 3 binini kabul etti.

OlaÄŸanüstü Hal (OHAL) Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, bugüne kadar 3 bini kabul, 39 bini ret olmak üzere toplam 42 bin baÅŸvuruyu karara baÄŸladÄ±.

22 AralÄ±k 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine baÅŸlayan Komisyondan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öÄŸrenciler, rütbeleri alÄ±nan emekli güvenlik personeli, kapatÄ±lan kurum ile kuruluÅŸlara iliÅŸkin toplam 125 bin müracaat gerçekleÅŸtirildi.

Komisyon, 83 bin dosyanÄ±n incelenmesine devam ediyor.

Kararlar, baÅŸvurucularÄ±n en son görev yaptÄ±ÄŸÄ± kurumlara elden teslim ediliyor. BaÅŸvurusu kabul edilenlerin atama iÅŸlemleri, en son görev yapÄ±lan kurumlar ile YükseköÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca gerçekleÅŸtiriliyor.

OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonunun ret kararlarÄ±na karÅŸÄ±, kararÄ±n tebliÄŸinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davasÄ± açÄ±labiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

'OHAL Komisyonu laÄŸvedilsin'

HukukÃ§ular OHAL Komisyonu'nu takip edemiyor Ã§Ã¼nkÃ¼ ÅŸeffaf deÄŸil

OHAL Komisyonu, 30 bin baÅŸvuruyu sonuÃ§landÄ±rdÄ±

www.evrensel.net