The Times: Brexit anlaÅŸmasÄ± SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanacak

BirleÅŸik KrallÄ±k ile Avrupa BirliÄŸi arasÄ±nda Brexit anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve anlaÅŸmanÄ±n SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanacaÄŸÄ± iddia edildi.

The Times gazetesinin politika editörü Sam Coates, BirleÅŸik KrallÄ±k ile Avrupa BirliÄŸi arasÄ±nda bir Brexit anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve anlaÅŸmanÄ±n Pazartesi günü May hükümeti içinde tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ktan sonra SalÄ± günü yayÄ±nlanacaÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

Coates, Brexit anlaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin takvimin dün Londra'da müzakere edildiÄŸini belirtti.

The Times'Ä±n haberine göre, Ä°ngiltere Brexit BakanÄ± Dominic Raab ve AB Komisyonu Brexit baÅŸ müzakerecisi Michel Barnier SalÄ± günü bir araya gelecekler ve BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ±na iliÅŸtkin anlaÅŸma aynÄ± gün yayÄ±nlanacak. AnlaÅŸma ile birlikte siyasi bir deklarasyon da açÄ±klanacak.

Coates'in edindiÄŸini belirttiÄŸi bilgilere göre, BaÅŸbakan Theresa May, Brexit anlaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin olarak ÇarÅŸamba günü Avam KamarasÄ±'na bilgi verecek.

Bunun ardÄ±ndan, Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± için AB liderler zirvesi ise 23-25 KasÄ±m arasÄ±nda bir tarihte toplanacak.

May hükümetinden bir kaynak ise Press Association'a yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, Avrupa BirliÄŸi ile BirleÅŸik KrallÄ±k arasÄ±nda Brexit anlaÅŸmasÄ±na önümüzdeki birkaç günde varÄ±lacaÄŸÄ± yönünde basÄ±nda çÄ±kan haberlere "oldukça temkinli yaklaÅŸmak gerektiÄŸini" söyledi. (DHA)

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