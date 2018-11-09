Fed faizi sabit tuttu, dolar yÃ¼kseliÅŸ trendinde

ABD Merkez BankasÄ± beklentiler doÄŸrultusunda faizlerde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmedi. TÃ¼rkiyeâ€™de dolar yÃ¼kseliÅŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

ABD Merkez BankasÄ± (Fed), politika faizini beklentiler doÄŸrultusunda yüzde 2-2,25 aralÄ±ÄŸÄ±nda sabit tuttu. Karar metninde, ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iÅŸ gücü piyasasÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±laÅŸmayÄ± sürdürdüÄŸü vurgulanarak, hem genel hem çekirdek enflasyonun yüzde 2 civarÄ±nda seyrettiÄŸi, buna baÄŸlÄ± olarak Fed'in kademeli faiz artÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± sürdüreceÄŸi kaydedildi.

Fed kararÄ± sonrasÄ± dolardaki deÄŸerlenmenin, geliÅŸmekte olan ülke para birimleri karÅŸÄ±sÄ±nda daha güçlü olduÄŸu görüldü. Neredeyse tüm geliÅŸmekte olan ülke para birimleri gerilerken, TL de dolar karÅŸÄ±sÄ±nda yüzde 2'ye yakÄ±n düÅŸüÅŸ kaydetti. Dün 5,4598'e çÄ±kan dolar/TL, bugün bankalararasÄ± piyasanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yatay seyirle 5,47 seviyesinden iÅŸlem görüyor. Serbest piyasadaki ilk iÅŸlemlerde ise 5.4770 seviyesini gördü. (HABER MERKEZÄ°)

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