Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: DÃ¼nyanÄ±n her yerinde ezan ArapÃ§a okunur

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TÃ¼rkÃ§e ezan tartÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin 'DÃ¼nyanÄ±n her yerinde ezan ArapÃ§a okunur ve ezana saygÄ± gÃ¶sterilir' dedi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Türkçe ezan tartÄ±ÅŸmasÄ±yla gündeme gelen CHP Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz'Ä±n ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmesine ve tartÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. "Arapça ezan, Ä°slam dinimizin evrensel bir deÄŸeridir. DünyanÄ±n neresinde okunursa okunsun ezanÄ±n Ä°slam’Ä±n bir çaÄŸrÄ±sÄ± olduÄŸunu ifade eder. Ki dünyanÄ±n her yerinde de ezan Arapça okunur ve dünyanÄ±n her noktasÄ±nda ezana saygÄ± gösterilir" diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CHP’li olan herkesin CHP’nin kararlarÄ±na ve politikalarÄ±na uymak zorunda olduÄŸunu söyledi.

'CHP'DE OLDUÄžUNUZ SÜRECE CHP'NÄ°N POLÄ°TÄ°KALARINA UYMAK ZORUNDASINIZ'

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin haberine göre Öztürk YÄ±lmaz’Ä±n disipline oy birliÄŸiyle sevk edildiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bu tartÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu “CHP’li olan, CHP’nin kararlarÄ±na ve politikalarÄ±na uymak zorundadÄ±r. Herkes istediÄŸi gibi hareket edemez. Ä°stediÄŸim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrÄ±lÄ±rsÄ±nÄ±z. CHP’de olduÄŸunuz sürece CHP’nin politikalarÄ±na göre hareket etmek durumundasÄ±nÄ±z” dedi.

'HALKIN BU KADAR SORUNU VARKEN EZAN TARTIÅžMASININ AÇILMASI DOÄžRU DEÄžÄ°L'

Bu tür tartÄ±ÅŸmalarÄ± asla doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:

“CHP olarak bu tür konularÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nda hassasÄ±z. Ne ben ne de arkadaÅŸlarÄ±m bunu doÄŸru bulmaz. HalkÄ±n bu kadar sorunu varken ezan tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± ise hiç doÄŸru bulmam. Ki ÅŸunu da unutmamak gerekir, 16 Haziran 1950 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüÅŸülen ezanÄ±n Arapça okunabilmesine iliÅŸkin yasa teklifine CHP grubu olumlu oy vermiÅŸtir."

'BÄ°R TOPLUM GELENEKLERÄ°, GÖRENEKLERÄ° VE Ä°NANÇLARIYLA YAÅžAR'

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Ezan nasÄ±l okunmalÄ±, Türkçe mi Arapça mÄ±?” ÅŸeklindeki soruyu ise ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±:

“Efendim, Arapça ezan-Türkçe ezan tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bÄ±rakÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Arapça ezan, Ä°slam dinimizin evrensel bir deÄŸeridir. DünyanÄ±n neresinde okunursa okunsun ezanÄ±n Ä°slam’Ä±n bir çaÄŸrÄ±sÄ± olduÄŸunu ifade eder. Ki dünyanÄ±n her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve dünyanÄ±n her noktasÄ±nda ezana saygÄ± gösterilir. Bütün dünyada Arapça olarak okunur. Ve ezan okunduÄŸunda dünyanÄ±n her tarafÄ±nda saygÄ± gösterilir. Biz politikacÄ±lar bir yerde konuÅŸma yapÄ±yorsak ezan okunduÄŸunda saygÄ±mÄ±zdan dolayÄ± konuÅŸmamÄ±zÄ± keser, ezanÄ±n bitmesini bekleriz. Çünkü bir toplum gelenekleri, görenekleri ve inançlarÄ±yla yaÅŸar. Biz CHP olarak toplumun deÄŸerlerine saygÄ± gösteririz.” (HABER MERKEZÄ°)

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CHP, iki milletvekilini disipline sevk etti

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