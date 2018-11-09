FotoÄŸraf: Ä°brahim MaÅŸe/DHA
Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± oldu
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±klarÄ±na Ä°brahim KalÄ±n ve Ä°srafil KÄ±ÅŸla atandÄ±. KalÄ±n'a ayrÄ±ca 'BÃ¼yÃ¼kelÃ§i' unvanÄ± verildi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan kararlara göre, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereÄŸince CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±klarÄ±na Ä°brahim KalÄ±n ve Ä°srafil KÄ±ÅŸla atandÄ±. AyrÄ±ca CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na atanan Doç. Dr. KalÄ±n'a "Büyükelçi" unvanÄ± verildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin kararla NiÄŸde Ä°l Müftüsü Alaaddin GürpÄ±nar görevinden alÄ±ndÄ±.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait atama kararÄ± ile açÄ±k bulunan müfettiÅŸliklere, vergi müfettiÅŸleri ArmaÄŸan SütlüoÄŸlu, Yakup Arslan, Selçuk Sönmez, Kadir Åžahin, Emrah Arslan ve Ömer Faruk Toklu'nun atamalarÄ± gerçekleÅŸtirildi. (Ankara/AA)