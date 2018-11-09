Trabzon'da HES iÃ§in acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±

Trabzon'da Ayvadere RegÃ¼latÃ¶rÃ¼ ve Hidroelektrik Santrali'nin yapÄ±mÄ± iÃ§in alÄ±nan acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Trabzon ilinde yapÄ±lacak Ayvadere Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali için bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan karara göre, santralin yapÄ±mÄ± amacÄ±yla AraklÄ± ilçesi Merkezköy Mahallesi ile DeÄŸirmencik Mahallesi'ndeki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar tapuda Hazine adÄ±na tescil edilmek üzere Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

ErdoÄŸan, söz konusu kararÄ± 2942 sayÄ±lÄ± KamulaÅŸtÄ±rma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereÄŸince aldÄ±. (Ankara/AA)

Surâ€™daki â€˜acele kamulaÅŸtÄ±rmaâ€™ AÄ°HMâ€™ye taÅŸÄ±ndÄ±

TaÄŸar Ã‡ayÄ±â€™ndaki â€˜Acele kamulaÅŸtÄ±rmaâ€™ya emsal iptal kararÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 08:44

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