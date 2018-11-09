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FotoÄŸraf: Pixabay
103 muvazzaf asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
09 KasÄ±m 2018 08:26
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 103 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, yürütülen 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 103 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.
Ankesör veya sabit kontürlü hatlar üzerinden yapÄ±yla haberleÅŸme saÄŸladÄ±klarÄ± öne sürülen ÅŸüpheliler arasÄ±nda 2 albay, 2 yarbay, 6 binbaÅŸÄ±, 14 yüzbaÅŸÄ±, 21 üsteÄŸmen, 7 teÄŸmen, 47 astsubay ve 4 uzman çavuÅŸun bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.
SoruÅŸturma çerçevesinde Ä°stanbul merkezli 32 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ÅŸu ana kadar 74 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 08:58
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