Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±nan telefonlarÄ±n kayÄ±t Ã¼creti 500 liraya yÃ¼kseldi

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan satÄ±n alÄ±nan telefonlarÄ±n kayÄ±t Ã¼creti, yÃ¼zde 193 artÄ±ÅŸla 170.70 liradan 500 liraya Ã§Ä±ktÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon KullanÄ±m HarcÄ± TutarÄ±nÄ±n Yeniden Belirlenmesine Dair Karar” Resmi Gazete’de yayÄ±nlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KararÄ±'na göre, yeni maktu harç tutarÄ± 500 liraya çÄ±karÄ±larak yürürlüÄŸe girdi.

Daha önce 2018 yÄ±lÄ± için 170.70 lira olarak belirlenen telefon kayÄ±t harç bedeli; 2017 yÄ±lÄ±nda 149.20 lira, 2016 yÄ±lÄ±nda 138,80 lira, 2012 yÄ±lÄ±nda ise 100 liraydÄ±. Böylece, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen telefonlarÄ±n kayÄ±t ücretleri, son altÄ± yÄ±lda yüzde 400 artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

Yolcu beraberinde getirilen cihaz kayÄ±t baÅŸvurularÄ± da; 2010 yÄ±lÄ±nda 828 bin 491, 2011 yÄ±lÄ±nda 1 milyon 98 bin 784, 2012 yÄ±lÄ±nda 1 milyon 119 bin 952, 2013 yÄ±lÄ±nda 1 milyon 31 bin 136, 2014 yÄ±lÄ±nda 610 bin 44, 2015 yÄ±lÄ±nda ise 723 bin 532 düzeyindeydi. Böylece, altÄ± yÄ±lda 5.4 milyon cihaz yolcu beraberinde getirildi.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan dönüÅŸü 120 günü geçmemiÅŸ olmak üzere, pasaporta iki yÄ±lda bir kez yeni telefon kaydÄ± yaptÄ±rÄ±labiliyor.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen telefonlar 120 gün kayÄ±t yaptÄ±rmadan kullanÄ±labiliyor. Cihaz 120 gün içinde kayÄ±t edilmemesi durumunda iletiÅŸime kapatÄ±lÄ±yor.

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarÄ±n (IMEI numarasÄ±na sahip) tamamÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ± gerekiyor. T.C. kimlik numarasÄ± ve yabancÄ± kimlik numarasÄ± bulunan, e-Devlet ÅŸifresi alabilen kiÅŸilerin tek kayÄ±t mercii olan e-Devlet kapÄ±sÄ± https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriÅŸ yaparak, gerekli bilgiler doldurularak kayÄ±t iÅŸlemini gerçekleÅŸtiriliyor.

E-devlet üzerinden iÅŸlemde bulunmasÄ±na izin verilmeyen kiÅŸiler (yabancÄ± uyruklular) iÅŸletmecilerin Abone KayÄ±t Merkezlerine baÅŸvuruyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 08:23

www.evrensel.net