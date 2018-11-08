Demokratlar Trump'Ä±n dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± soruÅŸturmaya hazÄ±rlanÄ±yor

ABD Kongre ara seÃ§imlerinin ardÄ±ndan Temsilciler Meclisi'nde Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayan Demokratlar Trump'Ä±nÂ dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racak.

ABD'de yapÄ±lan Kongre ara seçimleri sonucunda Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçiren DemokratlarÄ±n, BaÅŸkan Donald Donald Trump'Ä±n dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± soruÅŸturmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ABD'li Washington Post gazetesinde yer alan haberde, DemokratlarÄ±n, özellikle Temsilciler Meclisinin iki önemli alt komitesi DÄ±ÅŸiÅŸleri Komitesi ve Ulusal Güvenlik Komitesi'nde güç kazandÄ±ÄŸÄ± ve bunun, Trump'Ä±n politikalarÄ±nÄ± sorgulamada büyük rol oynayacaÄŸÄ± kaydedildi.

Haberde, demokratlarÄ±n kontrolündeki DÄ±ÅŸiÅŸleri Komitesinin, Trump'Ä±n, Rusya ve Suudi Arabistan ile iliÅŸkisi baÅŸta olmak üzere, Trump VakfÄ±nÄ±n iÅŸleyiÅŸi ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yönetimine dair birçok konuda soruÅŸturma baÅŸlatacaÄŸÄ± iddia edildi.

Haberde ifadelerine yer verilen ve DÄ±ÅŸiÅŸleri Komitesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geçmesi beklenen Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Eliot Engel, Trump yönetiminin uzun zamandÄ±r DemokratlarÄ± dinlemediÄŸine ve komitelerin çaÄŸrÄ±larÄ±na cevap vermediÄŸine dikkati çekti.

Engel, "Beyaz Saray artÄ±k bizi dikkate almalÄ±. Almazlarsa (Trump yönetimi) bizi dikkate alana kadar her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

Rusya'nÄ±n 2016 ABD BaÅŸkanlÄ±k seçimlerine müdahalesini soruÅŸturmanÄ±n birinci öncelikleri olduÄŸunu belirten Engel, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ politikasÄ± ve eski BaÅŸkan Barack Obama zamanÄ±nda bakanlÄ±kta iÅŸe baÅŸlayanlara sadakat testi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± da soruÅŸturacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

ABD'li seçmenler, Kongrenin üst kanadÄ± Senatodaki 35 sandalye ile alt kanadÄ± Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamÄ±nÄ± belirlemek için 6 KasÄ±m'da sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmiÅŸti.

Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti Senatodaki çoÄŸunluÄŸunu korurken, Temsilciler Meclisinde üstünlüÄŸü Demokratlar saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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