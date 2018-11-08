BeÅŸiktaÅŸ Genk ile 1-1 berabere kaldÄ±

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maÃ§Ä±nda BeÅŸiktaÅŸ ve BelÃ§ika temsilcisi Genk 1-1 berabere kaldÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçÄ±nda konuk olduÄŸu Belçika temsilcisi Genk karÅŸÄ±sÄ±nda 1-1 berabere kaldÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ dördüncü maçlar sonrasÄ± 4 puanla I Grubu'nda son sÄ±rada yer alÄ±yor.

MAÇTAN NOTLAR

BeÅŸiktaÅŸ ilk yarÄ±yÄ± 1-0 önde tamamladÄ±. UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçÄ±nda konuk olduÄŸu Belçika temsilcisi Genk karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yarÄ±yÄ± 1-0 önde tamamladÄ±.

16. dakikada BeÅŸiktaÅŸ öne geçti. BeÅŸiktaÅŸ'ta Mustafa Pektemek, pasÄ±nÄ± Quaresma'ya verdi. SaÄŸ tarafta topla buluÅŸan ve ceza sahasÄ±na giren Quaresma'nÄ±n vuruÅŸuyla 1-0 öne geçti. Ä°lk yarÄ± bu skorla sona erdi.

20. dakikada OÄŸuzhan Özyakup, rakibinden kaptÄ±ÄŸÄ± topu ileri gönderdi. Mustafa Pektemek, savunmadan sÄ±yrÄ±lÄ±p kaleci Vukovic'le karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Mustafa Pektemek'in vuruÅŸunda, Vukovic gole izin vermedi.

42. dakikada Maehle'nin saÄŸdan ortaladÄ±ÄŸÄ± topa Samatta arka direkte kafayÄ± vurdu, meÅŸin yuvarlak az farkla üstten dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.

45. dakikada Malinovskiy'nin uzaktan çektiÄŸi ÅŸutta kaleci Tolga Zengin, iki hamlede topu kurtardÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 1-0 üstünlüÄŸüyle sona erdi.

58. dakikada Quaresma'nÄ±n saÄŸdan ortaladÄ±ÄŸÄ± topa Babel altÄ±pas önünde kafayla vurdu, meÅŸin yuvarlak auta çÄ±ktÄ±.

81. dakikada saÄŸ taraftan kullanÄ±lan serbest vuruÅŸta Berge arka direkte meÅŸin yuvarlaÄŸa kafayla vurdu, top dÄ±ÅŸarÄ± gitti.

83. dakikada Berge'nin ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunda, top üstten auta çÄ±ktÄ±.

86. dakikada Berge ceza yayÄ± önünden ÅŸutunu çekti, kaleci Tolga Zengin iki hamlede topun kontrolünü saÄŸladÄ±.

87. dakikada Genk, skora denge getirdi. Berge'nin uzak mesafeden sert vuruÅŸunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 1-1

90+4. dakikada Heynen'in vuruÅŸunda kaleye doÄŸru giden top, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Ingvartsen'den döndü. Pozisyonun devamÄ±nda ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±na açÄ±lan topu Uronen kaleye gönderdi. Kaleci Tolga Zengin ÅŸÄ±k bir kurtarÄ±ÅŸla gole izin vermedi.

KarÅŸÄ±laÅŸma 1-1 sona erdi.

J Grubu'nda Sevilla'nÄ±n 2-0 öne geçtiÄŸi maçta skoru 2-2'ye getiren Akhisarspor ise 56. dakikadan itibaren 10 kiÅŸi mücadele eden Ä°spanyol ekibine 3-2 maÄŸlup oldu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 23:35

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