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Fed faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD Merkez BankasÄ± gÃ¶sterge faiz oranÄ±nÄ±, beklentiler doÄŸrultusunda 2,00-2,25 aralÄ±ÄŸÄ±nda sabit tuttu.
ABD Merkez BankasÄ± (Fed) faiz kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Gösterge faiz oranÄ±nÄ±, beklentiler doÄŸrultusunda 2,00-2,25 aralÄ±ÄŸÄ±nda sabit tuttu. Fed ekonomini kademeli faiz artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± desteklediÄŸini yineledi.
PiyasanÄ±n beklentileri de faizlerin sabit tutulmasÄ± yönündeydi. (HABER MERKEZÄ°)
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