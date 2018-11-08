Fed faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

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Fed faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

    • 08 KasÄ±m 2018 21:54

    ABD Merkez BankasÄ± gÃ¶sterge faiz oranÄ±nÄ±, beklentiler doÄŸrultusunda 2,00-2,25 aralÄ±ÄŸÄ±nda sabit tuttu.

    ABD Merkez BankasÄ± (Fed) faiz kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Gösterge faiz oranÄ±nÄ±, beklentiler doÄŸrultusunda 2,00-2,25 aralÄ±ÄŸÄ±nda sabit tuttu. Fed ekonomini kademeli faiz artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± desteklediÄŸini yineledi. 

    PiyasanÄ±n beklentileri de faizlerin sabit tutulmasÄ± yönündeydi. (HABER MERKEZÄ°)

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