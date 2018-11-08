FenerbahÃ§e UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 2-0 maÄŸlup etti

FenerbahÃ§e, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maÃ§Ä±nda BelÃ§ika ekibi Anderlecht'i 2-0 yendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçÄ±nda Belçika ekibi Anderlecht'i 2-0 yenerek üst tura çÄ±kma adÄ±na önemli bir avantaj yakaladÄ±.

Ülker StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 0-0 berabere bitti. Ä°kinci yarÄ±da sarÄ±-lacivertlilerde sahneye Mathieu Valbuena çÄ±ktÄ±. MaçÄ±n 71. dakikasÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 öne geçiren FransÄ±z futbolcu, 74. dakikada ise Michael Frey'in attÄ±ÄŸÄ± golün pasÄ±nÄ± verdi.

Bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 7'ye çÄ±karan Fenerbahçe, ikinci sÄ±rada yer alÄ±yor. Belçika ekibi ise 1 puanla son sÄ±rada bulunuyor.

GALÄ°BÄ°YET KORAY ÅžENER VE AÄ°LESÄ°NE HEDÄ°YE EDÄ°LDÄ°

SarÄ±-lacivertli futbolcular, Anderlecht karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± galibiyeti, Galatasaray maçÄ±ndan önce hayatÄ±nÄ± kaybeden genç Fenerbahçe taraftarÄ± Koray Åžener ve ailesine hediye etti.

Maçtan sonra bütün futbolcular sÄ±rtlarÄ±nda Koray Åžener yazÄ±lÄ± formayÄ± giydi. Futbolcular, maçÄ± izleyen Åžener'in aÄŸabeyleri Eray ve Güray Åžener'i yanlarÄ±na alarak karÅŸÄ±laÅŸmadan sonra bütün tribünleri dolaÅŸtÄ±.

Taraftarlar bu hareketi alkÄ±ÅŸlarken, "Koray Åžener ölmedi, kalbimizde yaÅŸÄ±yor." tezahüratlarÄ± yaptÄ±.

VALBUENA ETKÄ°SÄ°

Fenerbahçe'nin FransÄ±z yÄ±ldÄ±zÄ± Valbuena, Galatasaray derbisindeki etkili performansÄ±nÄ± Anderlecht maçÄ±na da taÅŸÄ±dÄ±.

Galatasaray derbisinde bir gol atan, bir de gol pasÄ± veren Valbuena, bu maçta da aynÄ± performansÄ± tekrarladÄ±.

MaçÄ±n 71. dakikasÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± golle kilidi açan Valbuena, 74. dakikada da Frey'e verdiÄŸi pasla Ä°sviçreli futbolcunun fileleri havalandÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ± ve galibiyette baÅŸrolü oynadÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 82. dakikasÄ±nda yerini Ä°smail KöybaÅŸÄ±'na bÄ±rakan Valbuena, tribünlerden büyük alkÄ±ÅŸ aldÄ±.

FREY'Ä°N GOLÜNDE ASÄ°ST VALBUENA'DAN

Fenerbahçe'nin Ä°sviçreli futbolcusu Frey, Anderlecht'i yine boÅŸ geçmedi.

Belçika'da oynanan ilk maçta da rakip fileleri havalandÄ±ran Ä°sviçreli futbolcu, sarÄ±-lacivertli formayla 11. resmi maçÄ±nda 3. golünü attÄ±.

Frey, attÄ±ÄŸÄ± 3 golü, son 4 resmi maçta kaydetti. Ä°sviçreli oyuncu, sarÄ±-lacivertli formayla diÄŸer golünü Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne karÅŸÄ± kaydetti.

FATÄ°H TERÄ°M, HASAN ÅžAÅž VE GALATASARAY'A TEPKÄ°

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n teknik direktörü Fatih Terim ve antrenörü Hasan ÅžaÅŸ aleyhine tezahüratlar yaptÄ±.

Taraftarlar maçÄ±n bazÄ± bölümlerinde Galatasaray, Terim ve ÅžaÅŸ'a tepki gösterdi. AtÄ±lan her golden sonra da taraftarlar Galatasaray aleyhine baÄŸÄ±rdÄ±. (AA)

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