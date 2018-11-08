BahÃ§eli: Yeni bir cambaz oyunu sahnededir

Devlet BahÃ§eli, ABD'nin 3 PKK yÃ¶neticisi iÃ§in para Ã¶dÃ¼lÃ¼ koymasÄ± ile ilgili 'ABDâ€™nin maksadÄ± baÅŸkadÄ±r, senaryo farklÄ±dÄ±r' ifadelerini kullandÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli, ABD'nin 3 üst düzey PKK yöneticisi için para ödülü koymasÄ± ile ilgili Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±.

Bahçeli, "PKK'lÄ±larÄ±n baÅŸÄ±na ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarÄ±nÄ± en iyi bilen ABD'dir. Ä°steseler bu canileri elleriyle koyduklarÄ± gibi bulurlar. ABD’nin maksadÄ± baÅŸkadÄ±r, senaryo farklÄ±dÄ±r. Yeni bir cambaz oyunu sahnededir. AkÄ±llarÄ±nca YPG’yi sivriltip PKK’yÄ± sobeliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki; PKK=YPG’dir." ifadelerini kullandÄ±.

Bahçeli, ABD ara seçimlerine dair ise “Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoÄŸunluÄŸu ele geçirdi. Trump sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±, siyaseten zora girdi, dara düÅŸtü. Önemli olan ABD’nin bundan sonra Türkiye’yle iliÅŸkilerini nasÄ±l ve ne ÅŸekilde tesis edeceÄŸidir” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

PKK’lÄ±larÄ±n baÅŸÄ±na ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarÄ±nÄ± en iyi bilen ABD’dir. Ä°steseler bu canileri elleriyle koyduklarÄ± gibi bulurlar. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 8 KasÄ±m 2018

ABD’nin maksadÄ± baÅŸkadÄ±r, senaryo farklÄ±dÄ±r. Yeni bir cambaz oyunu sahnededir. AkÄ±llarÄ±nca YPG’yi sivriltip PKK’yÄ± sobeliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki; PKK=YPG’dir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 8 KasÄ±m 2018

ABD, 3 Ã¼st dÃ¼zey PKK yÃ¶neticisini bildirene Ã¶dÃ¼l vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

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