Bütçe görüşmelerinde muhalefetin soruları yanıtsız

Birkan BULUT

Ankara

Yeni sistemle artık cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan bütçe, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor. Cumhurbaşkanının siyaset dışından tercih ettiği bakanların sunumları tepki çekerken, AKP’li milletvekilleri de Sayıştay’ın tespit ettiği usulsüzlüklerin komisyonda ele alınmasını engelliyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Bakanların cevap verecek iradesi yok. Bakanlar artık Meclisten çıkmadığı için teknokrat olarak görülüyorlar” dedi. Sayıştay raporlarında yer alan usulsüzlükler gündeme getirilince tartışmaların sabote edildiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise,

“İstihdamın gerileyeceği bir bütçe bu. Ancak kendi yaşantılarında, uçak filolarında bunu görmek mümkün değil” dedi.

MİLLET ADINA DENETİM YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Komisyonda yer alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 2019 bütçesinin vicdansız ve adaletsiz bir bütçe olarak tanımladıklarını söyledi. Güvenlikçi politikalarla hazırlanan bütçede eğitim, sağlık, spor gibi kalemlerin çok düşük oranlarda arttırıldığını belirten Paylan, halkın çeşitli kesimlerinin ihtiyaçlarının değil sadece sermaye kesiminin çıkarlarının dikkate alındığını söyledi. Bu anlamda emekçilerin daha da yoksullaşacağını söylemenin mümkün olduğunu ifade eden Paylan, sendikaların, meslek odalarının görüşünün alınmamasını da eleştirdi.

10-12 saat süren görüşmelerde bakanların eleştirilere kulak asmadığını, sorularının yanıtsız kaldığını anlatan Paylan, “Bakanların cevap verecek iradesi yok. Bakanlar artık Meclisten çıkmadığı için teknokrat olarak görülüyorlar. Siyasi değil teknik yanıtlar veriliyor. Biz milletvekilleri olarak milletin iradesini yansıtıyoruz. Denetim görevimizi yapmaya çalışıyoruz ancak bakanlar millet iradesi olan bakanlar değil” dedi.

‘KURUM YÖNETİCİLERİ BAKANLARIN YANINDA SÖZ BİLE ALAMIYOR’

Paylan, “Güçlü meclis olacak dediler. Biz de yeni sistemin kuvvetler birliği olduğunu, tek adam rejimi olduğunu anlattık. Bugün AKP milletvekilleri kendi yerelleriyle ilgili taleplerini bile söyleyemiyorlar. Yargı alanında ise Sayıştay’ın raporlarında büyük skandallar var ve bunun yeterince yansımadığını, hesabının sorulmadığını görüyoruz. RTÜK, BDDK gibi bağımsız kurumlar siyasetin vesayeti altındalar. Bu kurumların temsilcileri bakanın yanında oturup ağızlarını açmıyorlar. Yürütmenin yeni sistemde denetlenemediğini görüyoruz” dedi.

‘KONU SAYIŞTAY’A GELİNCE SABOTE EDİYORLAR’

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle brilikte AKP’nin komisyondaki tartışmaları daha ikinci planda gördüğünü anlattı. Sayıştay raporlarında yer alan usulsüzlükler gündeme getirilince bu tartışmaların sabote edildiğini belirten Bekaroğlu, “Bizim muhalefet olarak amacımız milletin, tüyü bitmemiş yetim hakkının nasıl kullanıldığını göstermeye çalışmak. Yeni bütçenin daha adil dağıtılmasını istiyoruz” dedi. 2019 yılı için küçülen bir bütçe oluşturulduğunu ifade eden Bekaroğlu, “Yatırımların, istihdamın gerileyeceği bir bütçe bu. Ancak Cumhurbaşkanlığı ödeneklerinde bir düşme yok, sağlığa eğitime yapılan yatırımlarda eksilme var. Ancak kendi yaşantılarında, uçak filolarında bunu görmek mümkün değil” dedi.

HDP: İŞSİZLİK FONUNDAKİ 40,3 MİLYAR NEREDE?

HDP Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Günay Kubilay, İşsizlik Fonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kubilay, Türkiye’de işsizlik oranlarının her geçen dönem arttığını ve işsizlerin yoksulluk ile yüz yüze bırakıldığını belirtti.

AKP’nin işsizlere verilmesi gereken İşsizlik Sigortası Fonunun yıllardır işsizler dışında birçok alanda kullanıldığına dikkat çeken Kubilay, “İşsizlik Sigortası Fonu, işçinin ücretinden kesilen primlerle biriken bir fondur. İşçilerin parası AKP’nin yolsuzluk ve israf ekonomisine harcanmıştır. Fondan alınan bu miktarların geri iade edilmesi gereklidir. İşsizlik Sigortası Fonu AKP’nin yağmaladığı bir alana dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

2002-2018 yılları arasında “işsizlere verilen toplam ödenek miktarı 21,8 Milyar” iken 2014-2018 yılları arasında AKP’nin iktidar yanlılarına aktardığı miktarın bunun kat kat üzerinde olduğunun altını çizen Kubilay, AKP’nin sadece aşağıda ifade edilen 3 başlıkta fondan 40,3 milyar aktarmış ve yerine iade yapmadığını vurguladı. Kubilay başlıkları ise şöyle sıraladı:

“-AKP’nin GAP idaresine aktardığı ve nerede kullanıldığı belli olmayan 11,5 Milyar TL fon alacağı hala fona aktarılmamıştır.

-AKP fonu seçim dönemlerinde Toplum Yararına Program (TYP) adı altında kendi seçim propagandası amacıyla kullanmaktadır. Bu kapsamda 2013-2018 yılları arasında yaklaşık 18 Milyar TL fon kullanılmıştır.

“AKP ekonomik kriz nedeniyle krize giren kamu bankalarının zararına İşsizlik Sigortası fonunu da ortak yapmıştır. Eylül ayı sonunda İşsizlik Sigortası Fonundan 10,8 milyar TL Vakıfbank, Eximbank ve Halkbank’a sermaye olarak aktarılmıştır.” (HABER MERKEZİ)