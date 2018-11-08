KanadalÄ± havacÄ±lÄ±k ÅŸirketi BombardierÂ 5 bin iÅŸÃ§iyi iÅŸten atacak

KanadalÄ± havacÄ±lÄ±k, teknoloji ve ulaÅŸÄ±m ÅŸirketiÂ BombardierÂ kÃ¢rÄ±nÄ± geÃ§en yÄ±la gÃ¶re iki kat artÄ±rÄ±rken 5 bin iÅŸÃ§iyi iÅŸten atacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

KanadalÄ± havacÄ±lÄ±k, teknoloji ve ulaÅŸÄ±m ÅŸirketi Bombardier ÅŸirketin gelecek 12-18 aylÄ±k dönemde toplam 5 bin iÅŸçinin iÅŸten atÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸini duyurdu.

AA'nÄ±n haberine göre ÅŸirket açÄ±klamasÄ±nda, henüz Kuzey Ä°rlanda’nÄ±n baÅŸkenti Belfast’taki üretim tesislerinde iÅŸten atmalarÄ±n olup olmayacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸmadÄ±. Åžirketin “Q serisi” uçak programÄ± markasÄ±nÄ± 900 milyon dolar, “Havilland” markasÄ±nÄ± ise 300 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satmaya karar verdiÄŸi bildirildi.

ÅžÄ°RKET KÂRINI KATLAMAYA DEVAM EDÄ°YOR

Bombardier’Ä±n bu yÄ±lÄ±n üçüncü çeyreÄŸinde vergi öncesi karÄ± bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine kÄ±yasla iki kat artarak 267 milyon dolara ulaÅŸtÄ±. Åžirket 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda toplam gelirinin yüzde 10 artÄ±ÅŸla en az 18 milyar dolar seviyesine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyor. Bombardier küresel operasyonlarÄ±nda 4 bini Belfast’ta olmak üzere 69 bin 500 iÅŸçi istihdam ediyor. (HABER MERKEZÄ°)

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