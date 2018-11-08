Ä°sveÃ§li vekil Kavabaveh'den Selahattin DemirtaÅŸ'a mektup

Ä°sveÃ§ Sol Parti Milletvekili Kakabaveh, Selahattin DemirtaÅŸ'a bir mektup yazarak konuyu Ä°sveÃ§ ve Avrupa ParlamentolarÄ±na taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Murat Kuseyri



Ä°sveç Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh, 2 yÄ±ldan beri Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'a bir mektup göndererek dik duruÅŸundan dolayÄ± kendisini kutladÄ±. ÖzgürlüÄŸüne kavuÅŸana kadar konuyu Ä°sveç ve Avrupa ParlamentolarÄ±nÄ±n gündemine getirmeyi sürdüreceÄŸini söyledi.

Konu hakkÄ±nda Evrensel'e açÄ±klamalarda bulunan Kakabaveh, DemirtaÅŸ'Ä±n "Seher" adlÄ± öykü kitabÄ±nÄ± imzalayarak kendisine göndermesinden onur duyduÄŸunu söyledi.

DemirtaÅŸ'Ä±n 5 milyonu aÅŸkÄ±n oy alan bir partinin eÅŸ baÅŸkanlÄ±k görevini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için aday olduÄŸunu hatÄ±rlatan Kakabaveh, ”DemirtaÅŸ hukuk dÄ±ÅŸÄ± ve yasal olmayan ÅŸeyler yaptÄ±ÄŸÄ± için deÄŸil düÅŸüncelerini açÄ±klama cesaretini gösterdiÄŸi için tutuklu” dedi.

'GERÇEKLERÄ° SÖYLEMEYE DEVAM ETMESÄ° BÄ°ZLERÄ° ONURLANDIRIYOR'

Kakabaveh, DemirtaÅŸ'Ä± sadece Sol Partinin kardeÅŸ partisi HDP'nin eski eÅŸbaÅŸkanÄ± ve milletvekili olarak görmediÄŸini kendisinin yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu belirtikten sonra ”Cezaevinde olmasÄ±na karÅŸÄ±n gerçekleri söylemeye devam etmesi bizleri onurlandÄ±rÄ±yor. Demokratik haklarÄ±nÄ±, ifade özgürlüÄŸünü ve kalemini ustaca kullanÄ±yor. Demir parmaklÄ±klarÄ±n arkasÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen sesini buradan duyuyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

DemirtaÅŸ ve cezaevlerinde tutulan milletvekilleri ve parti üyelerinin yalnÄ±z olmadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Kakabaveh, ”Facebook'umu her açtÄ±ÄŸÄ±mda onun ve Figen'in resimleri karÅŸÄ±mda. Parti baÅŸkanÄ±mÄ±z Jonas Sjöstedt, duruÅŸmalara ve cezaevlerine gitti ama polis tarafÄ±ndan engellendi. Parlamentoda bu durumu gündeme getirdik” dedi.

'Ä°SVEÇ HÜKÜMETÄ°'NDEN RESMÄ° GÄ°RÄ°ÅžÄ°MDE BULUNMASINI Ä°STEYECEÄžÄ°Z'

Yeni hükümet kurulur kurulmaz konuyu yeniden gündeme getireceklerini söyleyen Kakabaveh, devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti: ”Yeni seçilecek DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'ndan Ä°sveç'in resmi olarak DemirtaÅŸ ve diÄŸer HDP'lilerin serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ± için giriÅŸimde bulunmasÄ±nÄ± talep edeceÄŸiz. Sadece HDP'lilerin deÄŸil cezaevlerinde tutulan tüm yazar, gazeteci ve politikacÄ±larÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ± gerekir. Türkiye'de sadece Kürt politikacÄ±lar cezaevlerinde tutulmuyor. Çok sayÄ±da ilerici, sosyalist ve insan haklarÄ± savunucusu içeride. Avrupa BirliÄŸi'ne girmek isteyen bir ülke düÅŸünceleri açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± için insanlarÄ± cezaevlerine atamaz.”

'KALEMÄ°N VE KÄ°TABIN KARANLIÄžI AYDINLATIYOR'

DemirtaÅŸ'a sevgili yoldaÅŸÄ±m ve mücadeleci kardeÅŸim diyerek hitap eden Kakabaveh, mektubunun son bölümünde ÅŸunlarÄ± söylüyor: ”Hiç bir ÅŸey:, demir parmaklÄ±klar ve kilitler seni susturamaz. Kalemin ve kitabÄ±n karanlÄ±ÄŸÄ± aydÄ±nlatÄ±yor. Güçlü ve sÄ±cak dayanÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z seninle ve diÄŸer HDP'lilerle birlikte. Mücadelemizi kimse söndüremeyecek ve geleceÄŸimizi hiç bir ÅŸey karartamayacak. Sen gerçek bir savaÅŸcÄ±sÄ±n ve karanlÄ±k ülkedeki büyük güneÅŸsin. Sana ve HDP'ye direniÅŸinizden dolayÄ± teÅŸekkür ediyorum. KitabÄ±n için teÅŸekkür ederim. Onu zevkle okuyacaÄŸÄ±m. Senle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±m günü sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. UmarÄ±m yakÄ±nda gerçekleÅŸir.”



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