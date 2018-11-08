BarÄ±ÅŸ akademisyenleri davasÄ±nÄ±n hakimi haberlere tahammÃ¼l edemedi

BarÄ±ÅŸ Ä°Ã§in Akademisyenlerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada mahkeme baÅŸkanÄ± geÃ§en duruÅŸmada sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zlerin medyada yer almasÄ±na sitem etti.

Haber sitesi Bianet'in sözlerini haber yapmasÄ±na tepki gösteren hakim Tamer Keskin, "BÄ°AT mÄ± ney bir haber sitesinde yazÄ±lmasÄ± ne kadar etik? Benim de ifade özgürlüÄŸüm var" dedi.

Bianet’in haberine göre, BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin yargÄ±lanmasÄ± devam ederken 27’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi (ACM) baÅŸkanÄ± Tamer Keskin geçen haftaki duruÅŸmada sarf ettiÄŸi, “BoÄŸazda oturup viski içmekle olmuyor” cümlesinin medyada yer almasÄ± nedeniyle avukatlardan Meriç EyüboÄŸlu’na sitem etti. Keskin, “Benim de ifade özgürlüÄŸüm var” dedi.

Bugün 27’inci ACM’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden ArÅŸ. Gör. Sinem Seçer Sipahi, Abant Ä°zzet Baysal Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Mustafa Sercan, Kaliforniya Üniversitesi’nden Doç. Dr. B.T.’nin birinci duruÅŸmalarÄ± görüldü. DuruÅŸma salonunda hazÄ±r bulunan Sinem Seçer Sipahi suçlamalarÄ± reddederek derhal beraatini istedi. Mahkemenin aksi kanaatte olmasÄ± halinde ayrÄ±ntÄ±lÄ± savunmasÄ±nÄ± hazÄ±rlamak için süre talep etti. ArdÄ±ndan sözü alan avukat Meriç EyüboÄŸlu, sonraki aÅŸamalara geçilmeden derhal beraat kararÄ± verilmesi yönünde beyanlarda bulundu. SavcÄ±, derhal beraat talebinin reddini talep etti.

‘BENÄ°M DE Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜM VAR’

ArdÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ± Keskin tekrar söz alarak geçen duruÅŸmalarda konuÅŸulanlarÄ±n, “BÄ°AT mÄ± ney bir haber sitesinde” yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Avukat hanÄ±m siz söyleyin, onun orada yazÄ±lmasÄ± ne kadar ÅŸÄ±k, ne kadar etik? Benim de ifade özgürlüÄŸüm var” dedi. EyüboÄŸlu, “Ä°fade özgürlüÄŸü 1 yÄ±l 3 aydan baÅŸlÄ±yor sayÄ±n baÅŸkan” diye yanÄ±tladÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Tamer Keskin, geçen hafta görülen Ali Kerem Saysel’in duruÅŸmasÄ±nda avukat Ä°nayet Aksu’yla polemiÄŸe girerek, “Sur, Cizre ve Nusaybin’deki polisle, askerle, halkla da konuÅŸmak lazÄ±m. Oralara gitmedim ben” demiÅŸti. Aksu’nun ‘gidip görmek gerektiÄŸini’ söylemesinin ardÄ±ndan Keskin devamla, “Ama BeÅŸiktaÅŸ’ta boÄŸazda oturup viski içmekle olmuyor. Bildiri yazmak yerine para toplayÄ±p gönderin oradaki insanlara” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 18:53

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