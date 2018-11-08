Sit alanÄ± olan tarihi kÃ¶ye mermer ocaÄŸÄ± ruhsatÄ±!

Antalyaâ€™nÄ±n tarihi SarÄ±hacÄ±lar kÃ¶yÃ¼nde 56 hektarlÄ±k arazide mermer ocaÄŸÄ± ruhsatÄ± verildi. Mermer ocaÄŸÄ± iÃ§in Ã‡ED sÃ¼reci baÅŸlatÄ±lacak.

Yusuf Yavuz

Antalya’nÄ±n Akseki ilçesine baÄŸlÄ± kentsel sit alanÄ± niteliÄŸindeki tarihi SarÄ±hacÄ±lar köyünde 56 hektarlÄ±k arazide mermer ocaÄŸÄ± ruhsatÄ± verildi. Tarihi düÄŸmeli evlere 250 metre mesafede açÄ±lmak istenen mermer ocaÄŸÄ± için ÇED sürecinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± duyuruldu

Antalya’nÄ±n Akseki ilçesinde düÄŸmeli evleriyle ünlü SarÄ±hacÄ±lar köyünde 56 hektarlÄ±k alanda mermer ocaÄŸÄ± ruhsatÄ± verildi. Kentsel sit alanÄ± olarak koruma altÄ±na alÄ±nan köy yerleÅŸimine 250 metre mesafede mermer ocaÄŸÄ± açmak için Maden Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü (MÄ°GEM)’den ruhsat alan özel bir firma, yaklaÅŸÄ±k 25 hektarlÄ±k alanda mermer ocaÄŸÄ± açmak için Antalya ValiliÄŸi’ne baÅŸvurdu. FirmanÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± proje dosyasÄ±nÄ± ‘uygun’ bulan Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü, mermer ocaÄŸÄ±yla ilgili ÇED sürecinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Geleneksel sivil mimari konut kültürünün özgün yapÄ±larÄ±ndan olan düÄŸmeli evleriyle dikkat çeken SarÄ±hacÄ±lar köyü, tarihi kervan yollarÄ±nÄ±n rotasÄ± üzerinde bulunuyor. Bölgenin önemli kÄ±rsal turizm noktalarÄ±ndan biri olan SarÄ±hacÄ±lar’daki evler Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n da desteÄŸiyle restore ediliyor.

TOROSLARDA BÄ°R AÇIK HAVA MÜZESÄ° SARIHACILAR KÖYÜ

Antalya’nÄ±n Akseki ilçesine baÄŸlÄ± SarÄ±hacÄ±lar köyü, tarihi Ä°pek Yolu’nun üzerinde kurulmuÅŸ. Köyün ahÅŸap oymacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en güzel örneklerinden birini barÄ±ndÄ±ran 600 yÄ±llÄ±k camisi, tarihi geçmiÅŸe Ä±ÅŸÄ±k tutuyor. GeçmiÅŸte Konya ve Antalya arasÄ±ndaki tarihi kervan yollarÄ± üzerinde önemli bir mola yeri olan SarÄ±hacÄ±lar köyü, modern karayolunun açÄ±lmasÄ±yla birlikte eski önemini yitirmiÅŸ. SarÄ±hacÄ±lar’da yörenin sivil konut mimarisinin özgün örneklerinden olan düÄŸmeli evler ve eski konaklar, geçmiÅŸin görkemini yansÄ±tan birer kültür mirasÄ± niteliÄŸinde. BirçoÄŸu zamanla yÄ±kÄ±lan tarihi evler, son yÄ±llarda birer birer restore edilerek yeniden ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. Yerel halkÄ±n çabalarÄ±na Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n maddi destekleri de eklenince SarÄ±hacÄ±lar’daki restorasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sonucu köyün ziyaretçileri artmaya baÅŸladÄ±. YalnÄ±zca geçtiÄŸimiz yÄ±l köyü ziyaret yerli ve yabancÄ± turistlerin sayÄ±sÄ± 20 bin civarÄ±nda. Bu, küçük bir daÄŸ köyü için oldukça önemli bir rakam. TarÄ±m arazilerinin yetersiz oluÅŸu yüzünden yÄ±llar önce büyük kentlere göç etmek zorunda kalan yöre insanÄ±, kÄ±rsal turizmin getirdiÄŸi bu hareketle umudunu yeniden doÄŸduÄŸu topraklara baÄŸlamaya baÅŸladÄ±.

DüÄŸmeli taÅŸ evleri, tarihi yollarÄ± ve su sarnÄ±çlarÄ±yla ToroslarÄ±n ardÄ±ç ormanlarÄ±nÄ±n arasÄ±nda yeniden eski canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmaya baÅŸlayan SarÄ±hacÄ±lar köyü, çevresindeki birçok yerleÅŸime de örnek oldu.

KORUMA ALTINDAKÄ° TARÄ°HÄ° KÖYDE MERMER OCAÄžI RUHSATI VERÄ°LDÄ°

Ancak bölgedeki tarihi kültür rotalarÄ±nÄ±n en önemli duraklarÄ±ndan biri olan kentsel sit alanÄ± statüsündeki SarÄ±hacÄ±lar köyünün giriÅŸindeki orman arazisinde ‘Dinamik Granit Mermer Madencilik San. Ltd. Åžti.’ adÄ±ndaki özel bir firmaya, 56 hektarlÄ±k alanda verilen mermer ocaÄŸÄ± ruhsatÄ± verilmesi bu güzel öyküyü tersine çevirmek üzere. Maden Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü (MÄ°GEM) tarafÄ±ndan Mart 2017’de verildiÄŸi öÄŸrenilen ruhsatÄ±n süresi Mart 2019 tarihine kadar geçerli olacak. TamamÄ± orman arazisi olan ve ardÄ±ç aÄŸaçlarÄ±yla kaplÄ± olduÄŸu belirtilen ruhsat sahasÄ±nÄ±n 24,95 hektarlÄ±k kÄ±smÄ±nda mermer çÄ±karmak için proje dosyasÄ± hazÄ±rlayan firma, gerekli izinlerin verilmesi için Antalya ValiliÄŸi’ne baÅŸvurdu.

PROJE ‘UYGUN’ BULUNDU, ÇED SÜRECÄ° BAÅžLATILDI

FirmanÄ±n Proje TanÄ±tÄ±m DosyasÄ±nÄ± (ÇED DosyasÄ±) inceleyen Antalya Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü, dosyanÄ±n ilgili yönetmeliÄŸe ‘uygun’ bulunduÄŸunu ve projeyle ilgili ÇED sürecinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

YERLEÅžÄ°ME 90 METRE OLAN OCAK SAHASI 250 METREYE ÇIKARILDI

Projeyle ilgili hazÄ±rlanan ÇED dosyasÄ±nda, daha önce kentsel sit alanÄ± olan köy yerleÅŸimine 90 metre olan ocak sahasÄ±nÄ±n Antalya Orman Bölge MüdürlüÄŸü’nün olumsuz görüÅŸ vermesiyle 250 metreye çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Ä°ÅŸletme alanÄ±nÄ± büyüklüÄŸünün ise 24,95 hektardan 18,06 hektara düÅŸürüldüÄŸü kaydedilen proje dosyasÄ±nda, ocaktan yÄ±lda 500 bin metreküp blok mermer çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

FÄ°RMA ‘ÇEVREYE OLUMSUZ ETKÄ°SÄ° OLMAYACAK’ DÄ°YOR

“Faaliyet sahasÄ±nda oluÅŸacak tozun yerleÅŸim yerlerine olumsuz bir etkisinin olacaÄŸÄ± düÅŸünülmemektedir” iddiasÄ±na yer verilen proje dosyasÄ±nda, faaliyet alanÄ±nÄ±n baÅŸka bir alternatifinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± görüÅŸü savunularak ÅŸöyle deniliyor:

‘KAR GETÄ°RÄ°SÄ° YÜKSEK BÄ°R YATIRIM OLACAK’

“ÇÄ±karÄ±lacak bu mermer iyi kalitede mermer olacaÄŸÄ±ndan kâr getirisi yüksek bir yatÄ±rÄ±m olacaÄŸÄ± tahmin edilmektedir. Özellikle ülkemizin turizm potansiyelinin anlaÅŸÄ±lmasÄ±yla birlikte turizm yörelerindeki turizm amaçlÄ± otel, motel, site ve tatil köyleri gibi yatÄ±rÄ±mlarda doÄŸal Mermer kullanÄ±mÄ± son yÄ±llarda büyük artÄ±ÅŸlar göstermiÅŸtir. Bu gibi yatÄ±rÄ±mlarda doÄŸal Mermer kullanÄ±mÄ± ile daha estetik bir görünüm verilmekle beraber turistlerin daha doÄŸal ortamda tatil tercihlerine katkÄ±da bulunulmaktadÄ±r. Turizm ülkesi olan ülkemizin bu yörelerinde doÄŸal Mermer kullanÄ±lmasÄ±na önem verilmelidir. Bu yörelerde hem doÄŸallÄ±ÄŸÄ± hem de modern yaÅŸam tarzÄ±nÄ± ve çevreciliÄŸi doÄŸal estetiklik ile birleÅŸtirerek harikulade projelerin geliÅŸtirilmesi turizme kesinlikle katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± düÅŸünülmelidir.”

YÖRE HALKI DOÄžAL PEYZAJIN BOZULMASINI Ä°STEMÄ°YOR

AçÄ±k ocak iÅŸletmeciliÄŸi yapÄ±lmasÄ± planlanan projenin faaliyete geçmesiyle SarÄ±hacÄ±lar köyünün turizm cazibesi ve tarihi dokusunu yansÄ±tan peyzaj bütünlüÄŸü yok olacak. ArdÄ±ç ormanlarÄ±nÄ± da yok edecek olan mermer ocaÄŸÄ± projesine izin verilmemesini isteyen yöre halkÄ±, devletin desteÄŸiyle kÄ±rsal turizmde harcanan emeklerin boÅŸa çÄ±karÄ±lmamasÄ±nÄ± talep ediyor. SarÄ±hacÄ±lar köyünün doÄŸal çevresiyle birlikte bir bütün olduÄŸunu kaydeden yöre halkÄ±, açÄ±lmak istenen mermer ocaÄŸÄ±nÄ±n bu bütünlüÄŸü bozacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

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