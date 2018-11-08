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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 18:40
FotoÄŸraf: AA
OlaylÄ± derbiye iliÅŸkin PFDK kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
08 KasÄ±m 2018 18:28
PFDK, Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisi ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ardÄ±ndan yaÅŸananlara iliÅŸkin kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 7, antrenör Hasan ÅžaÅŸ'a 8 maç; GalatasaraylÄ± futbolculardan Donk'a 6, Ndiaye'ye 5, Rodrigues'e 3 maç; Fenerbahçeli futbolculardan Jailson'a 8, Soldado'ya 6 maç men cezasÄ± verildi.
'SportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamalar' gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'e ceza verilmedi. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 18:40
Galatasaray-FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ile alakalÄ± PFDK sevkleri aÃ§Ä±klandÄ±
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