Turkuvaz Medyaâ€™da iÅŸten atma

Sabah, Takvim ve A Haberâ€™de 7 kiÅŸi iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸten atmalarÄ±n sÃ¼receÄŸi belirtiliyor.

AkÅŸam, Star, GüneÅŸ gibi gazeteleri bünyesinde bulunduran Türkmedya’nÄ±n ardÄ±ndan Takvim, Sabah ve Atv’yi de bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya’dan da iÅŸten atma haberleri gelmeye baÅŸladÄ±.

Medyaradar’da yer alan habere göre iÅŸ adamÄ± Ömer Faruk Kalyoncu’nun yönetim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüttüÄŸü grupta birçok önemli isimle yollar ayrÄ±ldÄ±.

AyrÄ±lanlardan bazÄ±larÄ±nÄ±n kendi istekleriyle çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, tensikatÄ±n önümüzdeki günlerde diÄŸer birimleri de içine alarak devam edeceÄŸi gelen haberler arasÄ±nda.

Turkuvaz Grubu’na veda eden isimler ÅŸöyle:

Cüneyt Türkmen- Turkuvaz Dergi Grubu Ä°nternet Ä°çerik Sorumlusu

Mehmet Ali Esirgenç- A Haber Görsel Yönetmeni

Seda Karan- Esguire YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü

Hilal Bayraktar – Takvim YazÄ± Ä°ÅŸleri Editörü (Kendi isteÄŸi ile ayrÄ±ldÄ±)

Aysu Mola- A Haber Muhabiri (Kendi isteÄŸi ile ayrÄ±ldÄ±)

Nebahat Koç- Sabah Eklerde Muhabir

Tamer Turan- Dergiler Foto Muhabiri

(MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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