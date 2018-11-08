Asgari Ã¼cretlinin isyanÄ±: Milletvekilleri de 1603 liraya geÃ§insin!

Facebook canlÄ± yayÄ±nÄ±nda isyan eden ve 'GeÃ§inemiyorum' diyen Ahmet Toprak adlÄ± iÅŸÃ§i: Kampanya baÅŸlatÄ±yorum, milletvekili maaÅŸÄ± asgari Ã¼crete dÃ¼ÅŸsÃ¼n!

Ahmet Toprak adlÄ± iÅŸçi, Facebook'tan yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nla gelir adaletsizliÄŸine isyan etti, "22 milyar maaÅŸ alan milletvekilleri gelsin bana 1603 lira ile nasÄ±l geçineceÄŸimi öÄŸretsin" dedi.

Facebook'tan yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nla gelir adaletsizliÄŸine isyan eden Ahmet Toprak adlÄ± iÅŸçi, sosyal medyanÄ±n en çok konuÅŸulanlarÄ±ndan oldu. Asgari ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Toprak, elinde tuttuÄŸu bir aylÄ±k maaÅŸÄ± olan 1603 lira çektiÄŸi videoda çocuklarÄ±nÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek milletvekillerine isyan etti. "550-600 tane milletvekili ne yapÄ±yor da bu kadar para alÄ±yor? Benim çocuklarÄ±mdan ne farkÄ± var sizin çocuklarÄ±nÄ±zÄ±n? Ben geçinemiyorum, gelsin o milletvekilleri 1603 lira ile geçinsin" diyen Toprak, "Milletvekillerinin maaÅŸÄ± da 1603 liraya düÅŸene kadar herkes bu videoyu paylaÅŸsÄ±n" çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 18:51

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