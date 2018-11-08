Suriye, FÄ±ratâ€™Ä±n doÄŸusuna operasyon iÃ§in Rusyaâ€™dan yanÄ±t bekliyor

Suriyeli General, ErdoÄŸanâ€™Ä±n, FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna operasyon baÅŸlatÄ±labileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ± hakkÄ±nda Rusyaâ€™dan yanÄ±t beklediklerini sÃ¶yledi.

Suriye ordusunun politik bürosunun baÅŸÄ±ndaki General Hasan, Sputnik’e demecinde ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Buna (baÅŸlatÄ±lmasÄ± halinde operasyona) herkes bir yanÄ±t vermeli. YanÄ±t sadece Suriye ordusundan deÄŸil, devamlÄ± olarak koordinasyon kuran ve Türkiye ile anlaÅŸmalar yapan Rus dostlarÄ±mÄ±zdan da gelmeli.”

‘ABD’YLE ANLAÅžTI’

Hasan, Åžam’Ä±n siyasi yollarla Afrin’de kontrolü geri alamazsa güç kullanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. AyrÄ±ca Hasan, ‘Amerikan tarafÄ±yla anlaÅŸmamÄ±ÅŸ olsa ErdoÄŸan’Ä±n bu tip bir açÄ±klama yapamayacaÄŸÄ±na’ inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kaydetti. ErdoÄŸan geçen hafta Suriye’nin kuzeyinde yeni bir operasyonun sinyalini vermiÅŸ, “FÄ±rat’Ä±n doÄŸusundaki terör yapÄ±lanmasÄ±nÄ± da çökerteceÄŸiz. PlanÄ±mÄ±zÄ± programÄ±mÄ±zÄ± da yaptÄ±k. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz” açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Suriye’nin Ä°dlib kentinde silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge kurma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini söyleyen Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Mariya Zaharova, bu sürecin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek için henüz erken olduÄŸunu ifade etti. Zaharova, el Nusra ve müttefikleri ile diÄŸer yasadÄ±ÅŸÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n her gün provokasyon gerçekleÅŸtirdiÄŸini ve bunun silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge kurulmasÄ±nÄ± engellediÄŸini vurguladÄ±.

17 Eylül’de Soçi’de bir araya gelen Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 15 Ekim’e kadar militanlarÄ±n ve aÄŸÄ±r silahlarÄ±n Ä°dlib’de kurulacak silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgeden çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± öngören bir anlaÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±.

AZEZ’DE BOMBALI ARAÇ PATLADI

Suriye’nin kuzeyinde, Türk SilahlÄ± Kuvvetlerin denetimindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafÄ±ndan kontrol edilen Azez ÅŸehrinde bombalÄ± bir araç infilak etti. Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±na yaklaÅŸÄ±k 1,5 km uzaklÄ±kta meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadÄ±. Yetkililer, bir servis aracÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n, uzaktan kumandalÄ± mayÄ±n olduÄŸunu bildirdi. Servis aracÄ±nÄ±n Siccu kavÅŸaÄŸÄ±na dün sabah saatlerinde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan park edildiÄŸi öÄŸrenildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 18:12

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