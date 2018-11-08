Love Storyâ€™nin bestecisi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

'Love Story' (AÅŸk Hikayesi) baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da filmin mÃ¼ziklerine imza atan Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z besteci Francis Lai yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Oscar Ödülü’nü kazandÄ±ÄŸÄ± “Love Story” (AÅŸk Hikayesi) baÅŸta olmak üzere çok sayÄ±da filmin müziklerine imza atan ünlü FransÄ±z besteci Francis Lai, 86 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Lai’nin ölümü, uzun yÄ±llardÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Fransa’nÄ±n güneyindeki Nice kentinin Belediye BaÅŸkanÄ± Christian Estrosi tarafÄ±ndan sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyuruldu.

Estrosi mesajÄ±nda, 1970 yÄ±lÄ±nda Oscar Ödülü aldÄ±ÄŸÄ± “Love Story” ile “Bir KadÄ±n ve Bir Erkek” filmlerinin müziklerini yapan Lai’nin ölümünden büyük üzüntü duyduÄŸunu belirterek, bestecinin ailesi ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

Francis Lai, aralarÄ±nda Yves Montand, Edith Piaf, Patricia Kaas, Mireille Mathieu, Dalida, Nana Mouskouri ve Ella Fitzgerald baÅŸta olmak üzere çok sayÄ±da dünyaca ünlü sanatçÄ±ya beste yapmÄ±ÅŸtÄ±. Lai, ünlü yönetmen Claude Lelouch’un da birçok filminin müziklerini emanet ettiÄŸi yakÄ±n arkadaÅŸÄ±ydÄ±. (Paris/AA)

www.evrensel.net