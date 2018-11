Adalet nöbeti’nde 78. hafta

Adalet Nöbeti’nde konuşan Avukat Ünsal, “En gür sesimizle her yerde adalet istiyoruz.”

Avukatların İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılması amacıyla başlattıkları Adalet Nöbeti, 78’inci haftasında devam etti. Açıklamada ilk olarak konuşan HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, ülkenin adalete olan ihtiyacından dolayı bir kez daha Adalet Nöbeti’nde olduklarını belirterek, toplumsal muhalefete yönelik baskı ve zulüm politikalarına karşı bir araya geldiklerini söyledi. Tüm baskı politikalarının iktidarın güçsüzlüğünden kaynaklandığını vurgulayan Gülüm, “İktidar 16 yıldır uyguladığı politikalarla ülkeyi derin bir krize sürükledi. Krizden çıkış yolu olarak tüm toplumu susturmaya çalışıyor. Ama hiçbir baskı, hiçbir gözaltı, hiçbir tutuklama bizlerin direnme gücünü yok etmez. Gerçekler bir gün mutlaka açığa çıkacak. Haklı olan kendi kazanımını mutlaka gerçekleştirecek” dedi.

‘ADALET MÜCADELEYLE KAZANILIR’

Gülüm’ün ardından söz alan Avukat Didem Baydar Ünsal, adaletin dev yapılardan oluşan sarayların içinde olmadığını belirtti. Adaletin, her yerde, her koşulda ve hep birlikte mücadele edilerek kazanılacağının altını çizen Ünsal, “Bizler görevimizi yapmaya çalıştığımız iş yerlerimizden, bürolarımızdan, mahkeme salonlarından, adliyelerden kovuluyoruz. Hakim, savcı odalarına, kalemlere, mahkeme salonlarına avukatların alınmadığı, savunma hakkının hiçe sayıldığı bir düzende avukatlık yapmaya çalışıyoruz. Yine de mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kısılmaya çalışılan en gür sesimizle her yerde adalet istiyoruz, her yerde hakkı, adaleti ve özgürlüğü arıyoruz, arayacağız.” dedi. Adaletin yalnızca bugünün değil, tüm bir geleceğin sorunu olduğunu vurgulayan Ünsal, “Bu ülkede adalet yok, ama adalet isteyenler var. Bu ülkede hukuk yok, ama hukuk için direnenler var. Bu ülkenin gerçek sahibi bu halkın gerçek savunucusu adalet nöbetçileri var. Bir gün bir şeyler değişecekse bu ülkede, kollarını kavuşturup ‘elimizden ne gelir ki ‘ diye veryansın edenlerle değil, mücadele etmeyi bir onur sayanlar sayesinde değişecek” dedi. (MA)

