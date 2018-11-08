Gaziâ€™de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len genÃ§lerin davasÄ±nda polislerden Ã§eliÅŸkili ifade

Gazi Mahallesinde araÃ§larÄ± polis tarafÄ±ndan taranarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 2 gencin davasÄ±nda tanÄ±k polisler Ã§eliÅŸkili ifade verdi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul



Ä°stanbul Gazi Mahallesi Kent OrmanÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda 14 Nisan 2017’de polisin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu iki gencin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi 3 gencin de yaralandÄ±ÄŸÄ± olaya iliÅŸkin 4 polisin yargÄ±lamasÄ±na devam edildi. DavanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenen polisler, Emniyet’te verdikleri ifadelerle çeliÅŸkili beyanlarda bulundu. Mahkeme baÅŸkanÄ± tanÄ±k polisleri dinlerken, “Hangi ifaden doÄŸru?”, “Ezberleyip mi geliyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Ä°stanbul 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ±na “Bilinçli taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne ve birden fazla kiÅŸinin yaralanmasÄ±na sebebiyet vermek” suçundan tutuksuz yargÄ±lanan polisler Erkan E., Zafer S., Davut B. ve Kenan A. katÄ±lmadÄ±. Polisin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu öldürülen BarÄ±ÅŸ Kerem ve OÄŸuzhan Erkul’un aileleri ile avukatlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada sanÄ±klarÄ±n avukatÄ± da hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmayÄ± aralarÄ±nda CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu ve HDP Milletvekili Züleyha Gülüm’ün de bulunduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi izledi. DuruÅŸma salonunda sanÄ±klarÄ±n oturduÄŸu bölümde yer alan çevik kuvvet polisleri mahkeme baÅŸkanÄ± Ali Ä°hsan Horasan tarafÄ±ndan seyirci kÄ±smÄ±na geçmeleri için uyarÄ±ldÄ±. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri salondan ayrÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya olay anÄ±nda Gazi Mahallesi Kent OrmanÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda bulunan polislerin tanÄ±k ifadeleri ile devam edildi. TanÄ±k olarak dinlenen 4 polisin ifadeleri savcÄ±lÄ±kta deÄŸil Emniyet’te alÄ±nmÄ±ÅŸ. TanÄ±k polislerin 4’ü de Emniyet’te verdikleri ifadelerle çeliÅŸkili beyanlarda bulundu.

MAHKEME BAÅžKANI: HANGÄ° Ä°FADEN DOÄžRU?

Olay tarihinde Özel HarekatÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± shortlandÄ±n ÅŸoförü olan T.A., olay günü “yüzü kapalÄ± ve uzun namlulu ÅŸahÄ±slar” olduÄŸuna iliÅŸkin ihbar aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Gazi Mahallesi Kent OrmanÄ±nÄ±n giriÅŸ alanÄ±nda yol kapama yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Siyah bir arabanÄ±n kapama alanÄ±na doÄŸru geldiÄŸini ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yanÄ±ndan geçtiÄŸini ifade eden T.A., “HÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde benim yanÄ±mdan geçerken saÄŸ ön koltukta siyah uzun namlulu silaha benzeyen cisim gördüm. Sonra bir polis arkadaÅŸÄ±n “silah” diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duydum. ArdÄ±ndan da silah sesleri duydum.” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Horasan, “Emniyette verdiÄŸin ifadende ‘ayaklarÄ±nÄ±n arasÄ±nda silah namlusu gördüm’, burada ise ‘namluya benzeyen cisim gördüm’ diyorsun hangisi doÄŸru” diye sordu. T.A.’nÄ±n “Ä°kisi de aynÄ± ÅŸey” cevabÄ±na mahkeme baÅŸkanÄ± Horasan, “Silah namlusu ile silaha benzeyen cisim aynÄ± ÅŸey deÄŸil” diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Horasan, T.A.’nÄ±n yine emniyetteki ifadesinde, “havaya ve araca ateÅŸ açÄ±ldÄ±” beyanÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak “Burada da silah sesi duydum dedin hangisi doÄŸru? AteÅŸ etme anÄ±nÄ± gözünle gördün mü?” sorularÄ±nÄ± yöneltti. TanÄ±k, “SaÄŸ tarafÄ±mdaki memurlarÄ±n ateÅŸ ettiÄŸini gördüm. Nereye ateÅŸ ettiklerini hatÄ±rlamÄ±yorum” cevabÄ±nÄ± verdi. KatÄ±lan avukatlarÄ±ndan Deniz Tuna, söz konusu araçtan polislere yönelik saldÄ±rÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. TanÄ±k polis, “HayÄ±r bana olmadÄ± kaçmak için diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n üzerine sürdü” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Av. Tuna, “Tutanaklardan birinde aracÄ±n içinden silah sesi geldiÄŸi söyleniyor eÄŸer ateÅŸ edilmediyse neden imzaladÄ±nÄ±z” diye sordu. Aydemir de silah sesi duyduÄŸunu ancak doÄŸrudan araçtan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmediÄŸini ileri sürerek, “Ama farklÄ± bir silah sesiydi bizim kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan farklÄ±ydÄ±. Tecrübelerime istinaden farklÄ± bir silahtan olduÄŸunu anladÄ±m.” dedi.

Çevik Kuvvet ekibinden tanÄ±k olarak dinlenen Ä°.Ö. de, olay anÄ±ndaki silah seslerinden birinin farklÄ± olduÄŸunu söyledi. KatÄ±lan avukatlarÄ±ndan Tuna, iki ayrÄ± tutanaÄŸÄ± Özer’e de sordu. Özer, “Ä°lk tutanakta kanunlar verilmiÅŸti, mahkemeye iÅŸ öÄŸretmek gibi oluyor diye ikincisi düzenlendi.” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

MAHKEME BAÅžKANI: EZBERLEYÄ°P MÄ° GELÄ°YORSUNUZ?

Olay yerindeki diÄŸer shortlandÄ±n ÅŸoförü A.B. de tanÄ±k olarak dinlendi. A.B., olay yerinin yeterince aydÄ±nlÄ±k olduÄŸunu öne sürdü: “Siyah araç hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde geldi durur gibi yaptÄ± arkadaÅŸlar ‘dur polis’ ihtarÄ±nda bulundu. Araç Kenan A.’nÄ±n üstüne sürdü. KaçmasÄ±nÄ± engellemek için aracÄ± hareket ettirdim. O sÄ±rada bizim otomatik silahlarÄ±mÄ±zÄ±n sesine benzemeyen bir silah sesi duydum. Silah görmedim ama bizim silahÄ±mÄ±zdan hariç ses duydum. Geri doÄŸru çÄ±karken araç benim aracÄ±ma sürttü ve kaçtÄ±.”

A.B., de olay günü hazÄ±rlanan iki ayrÄ± tutanaÄŸÄ±n sebebini ÅŸöyle açÄ±kladÄ±: “Ä°ki tutanak var ilkinde sanki mahkemeye iÅŸini öÄŸretiyormuÅŸ gibi olduÄŸu için deÄŸiÅŸtirmek istedik.” Bunun üzerine mahkeme baÅŸkanÄ± Horasan, “Ezberleyip mi geldiniz oÄŸlum öyle ÅŸey mi olur” diye tepki verdi.

TEHDÄ°T OLARAK GÖRMEDÄ°KLERÄ° ARACA ATEÅž AÇMIÅžLAR

Son olarak operasyonu yöneten L.A. tanÄ±k olarak dinlendi. Ayhan, aynÄ± saat ve tarihte yazÄ±lan iki tutanaÄŸa iliÅŸkin de diÄŸer tanÄ±klarla aynÄ± ifadeleri tekrarladÄ±: “OlayÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla meslek büyüklerimize bizim haddimizi aÅŸarak yol göstermiÅŸ gibi olmanÄ±n saygÄ±sÄ±zlÄ±k gibi olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünerek yeniledik. Kötü niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan ilkini de yok etmedik.” Avukat Tuna, “DediÄŸiniz gibi tehdit varsa neden aracÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± açma riskine giriyorsunuz” diye sordu. Ayhan ise aracÄ± tehdit gibi görmediklerini söyledi.

‘Ä°HBAR ORTADAN KALKTIÄžI HALDE NEDEN ATEÅž AÇILDI?’

Avukat Tuna, tanÄ±ÄŸa, “Orman içinde devriye gezen polis memurlarÄ± herhangi bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tehdidin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± telsizle bildirmiÅŸler, tutanak tutmuÅŸlar. Güvenlikler de olaydan 10 dakika önce ihbarÄ±n içeriÄŸinin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸ. Ä°hbar konusu araç Renault marka. Bütün bunlara raÄŸmen neden ateÅŸ açtÄ±nÄ±z” sorusunu yöneltti. L.A ise, “Güvenlikçi ile konuÅŸurken tehdidin bittiÄŸine dönük bilgi gelmedi. Ä°hbarÄ±n geldiÄŸi tarih 14 Nisan sözde ÅŸehitler haftasÄ±. Daha önceki tecrübelerimizden ihbarÄ±n geçici bir ÅŸey olmayacaÄŸÄ±nÄ± kestirebiliyorduk. DoÄŸunun kÄ±rsalÄ± deÄŸil belki ama farklÄ± bir yer yoÄŸun terör olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir yer Gazi Mahallesi. Tehdit her zaman varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmektedir.” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

MAHKEME KEÅžÄ°F TALEBÄ°NÄ° DEÄžERLENDÄ°RECEK

KatÄ±lan taraf avukatlarÄ± mahkemeden keÅŸif talebinde bulundu. Avukatlar olay yeri inceleme raporlarÄ±nda yapÄ±lan fotoÄŸraflamalar ile otopsi raporlarÄ±nÄ±n dosyaya getirilmesini ve birer örneÄŸinin taraflarÄ±na verilmesini istedi. DuruÅŸma savcÄ±sÄ±, keÅŸif yönündeki talebin kabul edilmesini ve eksik hususlarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ± istedi. SanÄ±k avukatÄ± da, keÅŸif konusunun tüm raporlardan sonra yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, eksik hususlarÄ±n tamamlanmasÄ± için duruÅŸmayÄ± 14 Mart saat 9.40’a erteledi. Mahkeme, keÅŸif talebini önümüzdeki celse deÄŸerlendirecek.

Gazi Mahallesinde asÄ±lsÄ±z ihbara raÄŸmen Ã§ocuklarÄ± taramÄ±ÅŸlar!

www.evrensel.net