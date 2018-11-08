DÃ¼nya Tabipler BirliÄŸi, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasanÄ±n Ã§ekilmesi iÃ§in Meclis'e mektup gÃ¶nderdi.

Dünya Tabipler BirliÄŸi (WMA), ihraç edilen hekimlerin özel hastanelerde çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yasaklayacak yasa teklifine karÅŸÄ± TBMM'ye mektup gönderdi.

Sözkonusu teklifi "utanç verici" olarak nitelendiren WMA BaÅŸkanÄ± Dr. Hoven, "Yasa derhal geri çekilsin" dedi.

Dünya Tabipler BirliÄŸi (WMA), TBMM SaÄŸlÄ±k, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonunda kabul edilen ve hekimlerin çalÄ±ÅŸma özgürlüklerine kÄ±sÄ±tlama getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± "utanç verici" olarak nitelendirdi. WMA'nÄ±n kendi internet sitesinden yayÄ±mlanan açÄ±klamada, yasa tasarÄ±sÄ± ile binlerce hekimin çalÄ±ÅŸma hürriyetlerinin kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. WMA BaÅŸkanÄ± Dr. Ardis Hoven ise "TTB'nin bu yasanÄ±n sadece Türkiye'deki deÄŸil, tüm dünyadaki doktorlarÄ±n çalÄ±ÅŸma hürriyetlerine saldÄ±rÄ± yapÄ±lan aleni bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu yönündeki görüÅŸlerini destekliyoruz" dedi.

'HÜKÜMET DOKTORLARI GÖREVEN UZAKLAÅžTIRMAYI NEDEN Ä°STER?'

Dr. Hoven, "Söz konusu yasa utanç vericidir. Binlerce hekimin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ±n aleni bir ÅŸekilde ihlalidir. Hasta, yoksul, handikaplÄ± ve yaÅŸlÄ± birçok insanÄ±n da saÄŸlÄ±k hakkÄ±ndan mahrum edilmesine neden olacaktÄ±r" dedi. "Neden bir hükümet binlerce doktoru görevden uzaklaÅŸtÄ±rmak ister?" diye soran Dr. Hovan, meclise yönelik bir mektup da kaleme aldÄ±. Dr. Hoven mektubunda "HekimliÄŸe ve sosyal güvenlik sistemine tehdit olacak tüm eylemleri üzüntü ile karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ±" belirtirken, "HekimliÄŸin tÄ±bbi tarafsÄ±zlÄ±k da dahil olmak üzere açÄ±k ve net etik ilkeler çerçevesinde icra edildiÄŸini ve söz konusu hekimlerin bakmakla mükellef olduklarÄ± hastalarÄ±na tÄ±bbi müdahalelerde bulunduklarÄ±nÄ±" ifade etti. Yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± tehlikeli ve sorumsuzca bulduklarÄ±nÄ± belirten Dr. Hoven, yasanÄ±n derhal geri çekilmesi için gerekli tüm adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± da talep etti. (Ankara/EVRENSEL)

'SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±'na saÄŸlÄ±k emekÃ§ilerinden tepki sÃ¼rÃ¼yor

SaÄŸlÄ±kta deÄŸiÅŸiklikler Ã¶ngÃ¶ren yasa teklifi komisyondan geÃ§ti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 17:27

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