Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Rasim Ozan KÃ¼tahyalÄ±'ya hakaret davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rasim Ozan KÃ¼tahyalÄ±'ya hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada iddianamedeki konuÅŸmayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti.

YaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazeteci Rasim Ozan KütahyalÄ±'ya hakaret ettiÄŸi gerekçesi ile hakkÄ±nda 2 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±lan Fenerbahçe Spor Kulübü eski BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, iddianamede yer alan konuÅŸmayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti.

Ä°stanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz yargÄ±lanan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ve avukatÄ± Abdurrahim Erol ile müÅŸteki Rasim Ozan KütayhalÄ±'nÄ±n AvukatÄ± Esennur Ezgi katÄ±ldÄ±.

YILDIRIM SAVUNMA YAPTI

Ä°ddianameye konu konuÅŸmayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tarihte Fenerbahçe Spor Kulübü'nün baÅŸkanÄ± olduÄŸunu söyleyen Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, "KatÄ±lan tarafÄ±ndan, eskiden Fenerbahçe kaptanÄ± olan Ümit Özat isimli kiÅŸiyi kast ederek 'onun elini sÄ±kma' dediÄŸim iddia edilmiÅŸ. Bunu baÅŸkalarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda söylemiÅŸ. Bunun üzerine ben de iddianameye konu sözü söyledim. Yani hakaret kastÄ±m yoktur" dedi.

DuruÅŸma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 18 Nisan 2016 tarihinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada sarf ettiÄŸi sözler ile müÅŸtekiye hakaret ettiÄŸi belirtiliyor.

Åžüphelinin alÄ±nan ifadesinde ÅŸikayete konu sözleri kabul ettiÄŸi ancak hakaret kastÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "BasÄ±n yoluyla alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmasÄ± talep edildi.

Ä°ddianamenin gönderildiÄŸi Ä°stanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. (Ä°stanbul/DHA)

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