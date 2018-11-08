Ä°ÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi, baÅŸkanÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

AliaÄŸa Belediyesinde Ã§alÄ±ÅŸan temizlik iÅŸÃ§isi, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in belediye baÅŸkanÄ± ve ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n kendisini darbettiÄŸini iddia etti.

Ä°zmir'in AliaÄŸa ilçesinde belediyede çalÄ±ÅŸan temizlik iÅŸçisi Yunus Narin, Belediye BaÅŸkanÄ± Serkan Acar'Ä±n kendisine tokat attÄ±ÄŸÄ±, ÅŸoförünün de boÄŸazÄ±ndan tutarak sürüklediÄŸi iddiasÄ±yla, savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundu.

FotoÄŸraf: DHA

AliaÄŸa Belediye BaÅŸkanÄ± MHP'li Serkan Acar, belediyenin temizlik iÅŸçileri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan birime gitti. Acar, bir konuÅŸma yaptÄ± ve konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸçilere "Bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olan var mÄ±?" diye sordu. Bunun üzerine iÅŸçi Yunus Narin, annesinin hasta olduÄŸunu ve hastaneye götürmek istediÄŸini söyledi. Eleman olmadÄ±ÄŸÄ± için izin alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, rapor almak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Narin, rapor aldÄ±ÄŸÄ±nda da yevmiyesinden kesildiÄŸini söyledi.

Bunun üzerine iddiaya göre Serkan Acar, iÅŸçinin adÄ±nÄ± sordu. Narin'in ismini söylemesinin ardÄ±ndan baÅŸÄ±nÄ± salladÄ±. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸkan Acar, Yunus Narin yanÄ±ndan geçtiÄŸi sÄ±rada, Narin'e tokat attÄ±.

Bu sÄ±rada Serkan Acar'Ä±n ÅŸoförünün de Narin’in ensesine vurduÄŸu ve boÄŸazÄ±ndan tutarak çekmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Temizlik iÅŸçisi Yunus Narin, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na giderek BaÅŸkan Serkan Acar ve ÅŸoförü Mete Vural'dan, kendisini darbettikleri iddiasÄ±yla ÅŸikayetçi oldu. (DHA)

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