Veli SaÃ§Ä±lÄ±k'Ä±n engelli aracÄ±na el konuldu

Veli SaÃ§Ä±lÄ±k'Ä±n engelli aracÄ±na YÃ¼ksel eylemlerinden dolayÄ± hakkÄ±nda kesilen para cezasÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilerek el konuldu.

Veli SaçÄ±lÄ±k'a ait otomobile Yüksel Caddesi’nde düzenlenen "Ä°ÅŸimizi geri istiyoruz" eylemlerinden dolayÄ± hakkÄ±nda kesilen 22 bin TL para cezasÄ± gerekçe gösterilerek el konuldu.



Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndaki iÅŸinden atÄ±lan Veli SaçÄ±lÄ±k'Ä±n otomobiline el konuldu. SaçÄ±lÄ±k'a Yüksel Caddesi’nde düzenlenen “Ä°ÅŸimizi geri istiyoruz” eylemlerine katÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± “Kabahatler kanununa muhalefet” gerekçesiyle toplamda 22 bin TL para cezasÄ± kesilmiÅŸti. ÖÄŸlen saatlerinde SaçÄ±lÄ±k'Ä±n eÅŸinin aracÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ankara’nÄ±n Ulus semtinde trafik polisleri tarafÄ±ndan durduruldu. Polisler para cezasÄ±nÄ± gerekçe göstererek Veli SaçÄ±lÄ±k'Ä±n adÄ±na kayÄ±tlÄ± araca el koydu.

'BU KANUN DEÄžÄ°L KÄ°TABINA UYDURMADIR'

Duruma tepki gösteren SaçÄ±lÄ±k, "Yüksel Caddesi’nde iÅŸimizi istediÄŸimiz için böyle yapÄ±yorlar. Bize paramÄ±zla dayak attÄ±lar, ‘aÄŸaç kökü yesinler’ dediler sonra da engelli aracÄ±ma el koydular. AçmÄ±ÅŸ olduklarÄ± davalar hukuki deÄŸil. Normalde kabahatler kanuna muhalefet dolayÄ±sÄ±yla açÄ±lan soruÅŸturmalar dava olmaz. Ama bunlar hem dava açtÄ±lar, hem de 22 bin TL para cezasÄ± verdiler. Özel bir uygulamadÄ±r. Kanun deÄŸil, kitabÄ±na uydurmadÄ±r. Fiili bir durum yaratÄ±yorlar. Ama biz yine de eÄŸilmeyeceÄŸiz, biat etmeyeceÄŸiz, dik duracaÄŸÄ±z" dedi.



Veli SaçÄ±lÄ±k, 5 Temmuz 2000’de Burdur Cezaevi’ne yönelik operasyonda bir kolunu kaybetmiÅŸti. SaçÄ±lÄ±k, 24 Haziran seçimlerinde HalklarÄ±n Demokratik Partisi'nden (HDP) Ankara 3'üncü Bölge 1'inci SÄ±ra Milletvekili AdayÄ± olmuÅŸtu. (MA)

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