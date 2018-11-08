DoÄŸu Ekspresi iÃ§in esnafa Ã§aÄŸrÄ±: Bal veren turizm arÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmeyelim

Kars Oteller ve Lokantalar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Halit Ã–zer, DoÄŸu Ekspresi konusunda esnafa â€˜fahiÅŸ fiyatâ€™ uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Kars Oteller ve Lokantalar DerneÄŸi (KARSOD) BaÅŸkanÄ± Turizm Ä°ÅŸletmecisi Halit Özer, son yÄ±llarda çok büyük ilgi gören DoÄŸu Ekspresi konusunda esnafa çaÄŸrÄ±da bulundu. Özer, “Bal veren kÄ±ÅŸ turizm arÄ±sÄ±nÄ± öldürmeyelim. Ve bu durumu fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸa çevirip fahiÅŸ fiyatlar ile geri tepmeyelim” dedi.

Gerek turizmciler, esnaflar, taksiciler, transferciler, tur firmalarÄ±, kaÅŸar peynirciler, acenteler ve gerekse otel ve restoranlar ile sanat deÄŸerleri olan ozanlarÄ±na, gösteri gruplarÄ±na meslek kuruluÅŸlarÄ±na seslenen Özer, “Geçen yÄ±l ki hassasiyet ilgi ve alakalarÄ± ile gelen konuklara yardÄ±mcÄ± olmalarÄ± temiz-uygun-kaliteli hizmetlerine aynÄ± ÅŸekli ile devam etmeliyiz. Böyle yapabilirsek ancak ve ancak önce memleketimiz sonra da bizler kazanabiliriz. Bu bal veren kÄ±ÅŸ turizm arÄ±sÄ±nÄ± öldürmeyelim. Bu durumu fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸa çevirip fahiÅŸ fiyatlar ile geri tepmeyelim. GerektiÄŸinde bir birilerimizi ikaz edelim, uyaralÄ±m, eleÅŸtirelim düzgün yapmak için ne gerekiyorsa hep beraberce yapalÄ±m” dedi.

2018 KARS KIÅž TURÄ°ZMÄ° BAÅžLADI

Geçen yÄ±l gerek aslÄ± olmayan ÅŸiÅŸirme haberler, olumsuz eleÅŸtiriler ve aslÄ± olmayan fiyat politikalarÄ±nÄ±n çok sayÄ±da insanÄ± üzdüÄŸüne de dikkat çeken Özer, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Bizlere düÅŸen bu aslÄ± olmayan haberlere itibar etmeden iÅŸimize tüm düzgünlüÄŸümüz ile devam etmektir. Elbette ki gelen konuklar arasÄ±nda da olumsuz kiÅŸi ya da kiÅŸiler vardÄ±r. Her ÅŸeylere itiraz eden hiç bir ÅŸey beÄŸenmeyen kiÅŸiler ve de guruplar vardÄ±r. OlacaktÄ±r da ancak onlarÄ±n bu bakÄ±ÅŸ açÄ±larÄ±na ve de davranÄ±ÅŸlarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k bizler Kars ve KarslÄ± olarak misafirperverliÄŸimizden asla ve asla taviz vermeden devam etmeliyiz. Bu nedenle KasÄ±m 2018 ayÄ± itibari ile baÅŸlayan Kars KÄ±ÅŸ turizmi startÄ± verilmiÅŸtir. Kars’a Kars halkÄ±na ve de Kars Turizmine hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. Umut ederim ki 2019 yÄ±lÄ± kÄ±ÅŸ sezonu bitince gerek Turizm iÅŸletmecilerimiz gerekse ilimize gelen konuklar memnun bir ÅŸekilde ayrÄ±larak bu hedefi bir sonra ki yÄ±llara taÅŸÄ±malarÄ± uÄŸraÅŸÄ± ile devam ederiz.” (Kars/DHA)

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