Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ya: Ä°stifa etmiyorum, sÄ±kÄ±yorsa at

CHP Grup Yönetim Kurulu, ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz'Ä±n, Türkçe ezan tartÄ±ÅŸmasÄ±yla ilgili olarak kesin çÄ±karma cezasÄ± ile önlemli olarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verdi. Öztürk YÄ±lmaz KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya "Ä°stifa etmiyorum, sÄ±kÄ±yorsa at" dedi.

CHP Grup Yönetim Kurulu, 8 KasÄ±m günü olaÄŸanüstü toplandÄ±.ToplantÄ±da, Erol ve YÄ±lmaz'Ä±n, CHP TüzüÄŸü ve Grup Ä°ç YönetmeliÄŸi'nin ilgili maddeleri uyarÄ±nca “kesin çÄ±karma cezasÄ±” ile “önlemli olarak” cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliÄŸiyle karar verildi.

ÖZTÜRK YILMAZ SERT AÇIKLAMALARDA BULUNDU

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz, partisi tarafÄ±ndan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine iliÅŸkin, "Siz aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k bir iÅŸe imza attÄ±nÄ±z. Göreceksiniz, def olup gideceksiniz. Ve istifa etmiyorum kardeÅŸim. Ne yapÄ±yorsan yap, istifa etmiyorum. Ben bu partiye 'Gel Öztürk' diyerek gelmedim, 'Git Öztürk' diyerek gitmem. SÄ±kÄ±yorsa at beni buradan" dedi.

‘SÖZLERÄ°MÄ°N ARKASINDAYIM’

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz, TBMM'de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda “Bir televizyon programÄ±nda bir trolün Türk diline karÅŸÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve küçük düÅŸürücü açÄ±klamalarÄ±, CHP’nin geçmiÅŸini karalamasÄ± üzerine kendisine hak ettiÄŸi cevabÄ± vermiÅŸ oldum. O tartÄ±ÅŸma bir din tartÄ±ÅŸmasÄ± deÄŸildir. Tamamen Arapça fetiÅŸizmini ön plana çÄ±karan, benim de güzel dilimiz her yerden konuÅŸulsun anlayÄ±ÅŸÄ±yla dile getirdiÄŸim yaklaÅŸÄ±mdÄ±. O programda söylediÄŸim her ÅŸeyin kelimesi kelimesine arkasÄ±ndayÄ±m" dedi.

'BU DÄ°SÄ°PLÄ°N SORUÅžTURMASI HUKUKSUZDUR, BUNU KINIYORUM'

Öztürk YÄ±lmaz, disiplin kuruluna sevk edildiÄŸini televizyondan öÄŸrendiÄŸini bildirerek ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Oradaki gerekçeye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda eften püften konular var. Parti programÄ±yla zerre kadar alakalÄ± olmayan bir durum söz konusu. Partinin ilkeleriyle, duruÅŸuyla hiçbir zaman alakalÄ± olmayan konuÅŸmadan dolayÄ±, Allahüekber'in Türkçesini bilmeyen bir trolün ayaklarÄ±nÄ±n altÄ±na verildiÄŸini gördüm. Bu disiplin soruÅŸturmasÄ± hukuksuzdur, bunu kÄ±nÄ±yorum. Siz Atatürk’e saldÄ±ranlara, cumhuriyete saldÄ±ranlara, geçmiÅŸimize saldÄ±ranlara bir cevap veremiyorsunuz. Cevap verenleri de disipline sevk ediyorsunuz. Bu demokrasiyle otokrasi arasÄ±nda bir çatÄ±ÅŸmadÄ±r. Bu aynÄ± zamanda CHP’yi AKP’nin yedek lastiÄŸi haline dönüÅŸtürmek isteyen bir anlayÄ±ÅŸla, bunu reddeden bir anlayÄ±ÅŸÄ±n çatÄ±ÅŸmasÄ±dÄ±r. Bu CHP’yi kendi babasÄ±nÄ±n malÄ±, tarlasÄ±, bahçesi gören, 'dediÄŸim dedik, çaldÄ±ÄŸÄ±m düdük' diyen anlayÄ±ÅŸa karÅŸÄ± mücadeledir. Milletvekillerini biat eden robotlar olarak görenlerle halkÄ±n seçtiÄŸi vekiller olarak gören bir mücadeledir. Biz MüslümanÄ±z elhamdülillah, dini deÄŸerlerimize saygÄ±lÄ±yÄ±z. Dini siyasete alet edenlere karÅŸÄ± bir anlayÄ±ÅŸtÄ±r bizim anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z. Bunun net anlaÅŸÄ±lmasÄ± gerekir."

'BENÄ° AKP'NÄ°N SÖZCÜSÜNE, ONUN VERDÄ°ÄžÄ° MESAJLARA KURBAN ETTÄ°N'

Öztürk YÄ±lmaz konuÅŸmasÄ±nda isim vermeden CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'yu eleÅŸtirerek ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Benimle ilgili baÅŸlatÄ±lan bütün disiplin süreci hukuksuzdur ve iptal edilmesi gerekir. Bir Atatürkçü’ye karÅŸÄ± bu zulüm reva görülüyor. YarÄ±n Atatürk’ün huzuruna hangi yüzle çÄ±kacak, ne diyeceksin. Sen bu hareketinle partiye zarar vermiÅŸ olmuyor musun? Sen yanlÄ±ÅŸ yoldasÄ±n, yanlÄ±ÅŸ bir iÅŸ yapÄ±yorsun. Partiyi küçültüyorsun. Bizim bir makam mevki derdimiz yok. Ülkemizin selametinden, iyiliÄŸimizden baÅŸka bir derdimiz yok. Yeni büyükelçi olmuÅŸtum, bÄ±raktÄ±m. Bir ÅŸey de istemedim. Çekip Ardahan’a gittim, iki dönem seçimi aldÄ±m, geldim. Tek istediÄŸim buna son ver diyorum. Ben senden umudumu kesmiÅŸ, bitirmiÅŸim. Hiçbir umudum kalmadÄ±. Bu ülkede senin iyilik yapacaÄŸÄ±na dair hiçbir inancÄ±m kalmamÄ±ÅŸ. Arkamda duramadÄ±n. Beni trollere teslim ettin. Beni AKP'nin sözcüsüne onu verdiÄŸi mesajlara kurban ettin. Ama unutma, Allah büyüktür. Biz ona inanÄ±yoruz. Dini, din bezirganlarÄ±na karÅŸÄ± savunuyorsak, CHP'nin de bu anlayÄ±ÅŸ tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmesine sonuna kadar karÅŸÄ± çÄ±kacaÄŸÄ±z."

'ÇÜNKÜ SEN BENÄ° RAKÄ°P OLARAK GÖRÜYORSUN, KOLTUÄžUNDAN KORKUYORSUN'

Öztürk YÄ±lmaz, 'eften püften' gerekçelerle önünün kesilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Ä°stiyorsunuz ki, çekip gideyim. Ä°yi biliyorsunuz, sen yönetemiyorsun ve ben de bir hazÄ±rlÄ±k içindeyim. Benim çalÄ±ÅŸmamÄ± biliyorsun. Genel baÅŸkanlÄ±k konusunda bir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±m olduÄŸunu biliyorsun. HesabÄ±n benim önümü kesmek. Beni ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rmak. Biz nerede duruyoruz. CHP'nin deÄŸerlerini sonuna kadar savunmak zorundayÄ±z. Sen istiyorsun, Öztürk YÄ±lmaz partiden def olup gitsin. Çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun. KoltuÄŸundan korkuyorsun. 9 seçim kaybetmiÅŸ birisi olarak bu yola müracaat etmek yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Tarih seni yargÄ±layacak. Bir insan, bir selefinin iftirasÄ±na maruz kaldÄ±, dilini savundu diye ihraç edildiÄŸini yazacak. Sen Atatürk’ün huzuruna çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±n zaman sana cevabÄ± millet verecek. Her yerden bir Öztürk YÄ±lmaz ile karÄ±ÅŸÄ±lacaksÄ±nÄ±z. Öztürk YÄ±lmaz sahipsiz deÄŸildir. Sahibi Allah ve millettir. Göreceksin sen bunu kardeÅŸim. Sen AKP ile iÅŸ yürütüyor, onun dediklerini yapÄ±yorsun. YanlÄ±ÅŸ yoldasÄ±n, dön bu yoldan. Size Allah koymayacak, bana bu revayÄ± görenlere Allah koymayacak. Türkçe olsun bir dua edeyim, bari siz ondan anlarsÄ±nÄ±z. Musul’da esir alÄ±ndÄ±m, döndüÄŸümde bir ÅŸey istemedim. Ama siz aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k bir iÅŸe imza attÄ±nÄ±z. Göreceksiniz def olup gideceksiniz. Ve istifa etmiyorum kardeÅŸim. Ne yapÄ±yorsan yap, istifa etmiyorum. Ben bu partiye 'Gel Öztürk' diyerek gelmedim, 'Git Öztürk' diyerek gitmem. SÄ±kÄ±yorsa at beni buradan. Rezil ol, kepaze ol.”

EROL: CHP KÄ°MLÄ°ÄžÄ°NÄ° ALAMAZLAR

CHP ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Gürsel Erol, parti disiplinine sevk edildiÄŸini televizyondan öÄŸrendiÄŸini belirterek, “Disipline sevk edilme gerekçem, grup baÅŸkan vekillerinden izin almadan televizyon programÄ±na katÄ±lmamdÄ±r. Partiyle üyelik baÄŸÄ±mÄ±zÄ± kesmeye çalÄ±ÅŸabilirler; ama CHP kimliÄŸini asla elimizden alamazlar” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 13:50

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