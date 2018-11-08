CHP, iki milletvekilini disipline sevk etti

CHP, TÃ¼rkÃ§e ezan tartÄ±ÅŸmasÄ±yla ilgili milletvekilleri Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz ve GÃ¼rsel Erol'u disiplin kuruluna sevk etti.

CHP Grup Yönetim Kurulu, ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz'Ä±n, Türkçe ezan tartÄ±ÅŸmasÄ±yla ilgili olarak kesin çÄ±karma cezasÄ± ile önlemli olarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

CHP Grup Yönetim Kurulu, olaÄŸanüstü toplandÄ±.

ToplantÄ±da, Erol ve YÄ±lmaz'Ä±n, CHP TüzüÄŸü ve Grup Ä°ç YönetmeliÄŸi'nin ilgili maddeleri uyarÄ±nca “kesin çÄ±karma cezasÄ±” ile “önlemli olarak” cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliÄŸiyle karar verildi.

CHP'li YÄ±lmaz'Ä±n, "Ezan Türkçe okusun ben anlayÄ±m. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuÅŸulsun" sözleri tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 16:32

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