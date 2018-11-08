CHP'li Karaca: KaÃ§ak yapÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±mÄ± iÃ§in mÃ¼cadele vereceÄŸiz

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± GÃ¼lizar BiÃ§er Karaca imar barÄ±ÅŸÄ± ve kaÃ§ak yapÄ±laÅŸmayla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gülizar Biçer Karaca, yaylalardaki kaçak yapÄ±laÅŸma ve 'imar barÄ±ÅŸÄ±' düzenlemesiyle ilgili “2017'den sonra yapÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan ve yaylalarÄ±mÄ±zÄ±n, meralarÄ±mÄ±zÄ±n, doÄŸamÄ±zÄ±n maalesef hançer gibi baÄŸrÄ±na saplanan bu yapÄ±larÄ±n tespit edilmesi, bununla ilgili hukuki, yasal mücadele ve yÄ±kÄ±m için de gerekli çalÄ±ÅŸmanÄ±n yürütülmesi için il örgütümüzle mücadele vereceÄŸiz” dedi.

DoÄŸa haklarÄ± izleme kurullarÄ± oluÅŸturma çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Giresun'a gelen CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Karaca, partisinin Giresun Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda konuÅŸtu. CHP'nin böyle yapÄ±lanmaya gitmesi için ihtiyaç hissettiklerini belirterek, gerekçesini anlatan Karaca, “Öncelikle ülkemizde gerçekten bugün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, geldiÄŸimiz noktaya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman en aÄŸÄ±r ihlallerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, partimizin de hep sloganÄ± olmuÅŸ 'YaÅŸanacak bir Türkiye' hedefine ulaÅŸabilmesi için doÄŸa talanÄ±na, doÄŸanÄ±n ranta teslim edilmesine karÅŸÄ± bir mücadeleyi örgütleyebilmek, bu mücadeleyi büyütebilmek” diye konuÅŸtu.

Bu alandaki kitle örgütlerinin de etkili mücadele anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± benimsediÄŸini kaydeden Karaca, “Ancak onlarÄ±n mücadelesine de milletin Meclis'i, gazi Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatÄ±sÄ± altÄ±nda yasal anlamda da sürdürmenin zorunlu olduÄŸu bir noktaya geldik” dedi.

'Ä°MAR BARIÅžI' DEÄžERLENDÄ°RMESÄ°

CHP'li Karaca, yaylalarda kaçak yapÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±yla ilgili soru üzerine “Ziyaret ettiÄŸimiz bir sivil örgütle benzer bir konu gündeme geldi. Bizler de bu 'imar barÄ±ÅŸÄ±'ndan kaynaklÄ± özellikle 31 AralÄ±k 2017'den sonra yapÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan ve yaylalarÄ±mÄ±zÄ±n, meralarÄ±mÄ±zÄ±n, doÄŸamÄ±zÄ±n maalesef bir hançer gibi baÄŸrÄ±na saplanan bu yapÄ±larÄ±n tespit edilmesi, bununla ilgili hukuki, yasal bir mücadele ve yÄ±kÄ±m için de gerekli çalÄ±ÅŸmanÄ±n yürütülmesi için il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla bu konuyu da görüÅŸtük. Bu anlamda da biz il örgütümüzle birlikte bir mücadele vereceÄŸiz” diye konuÅŸtu. (DHA)

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