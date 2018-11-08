SÄ±laâ€™nÄ±n baÅŸvurduÄŸu 6284 sayÄ±lÄ± Åžiddetin Ã–nlenmesini YasasÄ± nedir?

Ahmet Kural tarafÄ±ndan ÅŸiddete maruz bÄ±rakÄ±lan SÄ±laâ€™nÄ±n da baÅŸvurduÄŸu 6284 sayÄ±lÄ± Åžiddetin Ã–nlenmesini YasasÄ± kadÄ±nlara ne saÄŸlÄ±yor?Â

ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu’nun, Oyuncu Ahmet Kural’Ä±n kendisine uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti açÄ±klamasÄ± ve mahkemeye baÅŸvurmasÄ±, kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin pek çok boyutuyla tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na neden oldu. Bu tartÄ±ÅŸmalardan biri de SÄ±la’nÄ±n Ahmet Kural hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± almak için baÅŸvurduÄŸu 6284 sayÄ±lÄ± Ailenin KorunmasÄ± ve KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkÄ±nda.

Bu yasanÄ±n kadÄ±nlara nasÄ±l haklar saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ekmek ve Gül'den Gizem Örnek, Avukat Selin NakÄ±poÄŸlu ile konuÅŸtu. YasanÄ±n kadÄ±nlarÄ±n ÅŸiddetten en hÄ±zlÄ± nasÄ±l kurtulabileceÄŸi temel prensibiyle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten NakÄ±poÄŸlu, “Hiçbir kadÄ±n ÅŸiddet gördüÄŸü evde kalmak zorunda deÄŸil” dedi. Yasaya karÅŸÄ± uzun zamandÄ±r sürdürülen kampanyalarÄ± da deÄŸerlendiren NakÄ±poÄŸlu, “Kimse kadÄ±nlar için hayati olan bu yasaya el uzatamayacak” dedi.

Röportaj ÅŸöyle:

6284 sayÄ±lÄ± yasa kadÄ±nlar için neden önemli, neden bu kadar hedef oluyor?

Çok kÄ±saca özetlersek 6284, ÅŸiddete uÄŸrayan veya ÅŸiddete uÄŸrama tehlikesi altÄ±nda bulunan kadÄ±nlarÄ±n, çocuklarÄ±n, aile bireylerinin, Ä±srarlÄ± takip maÄŸdurlarÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve yasadaki tedbirlerden faydalanmasÄ±nÄ± kapsÄ±yor.

Yasa 8 Mart 2012’de yürürlüÄŸe girdi. Daha önceki 4320 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n önemli eksikleri vardÄ±; örneÄŸin evli olmayan kadÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet yasa kapsamÄ±na girmiyordu, 6284 ile bu durum deÄŸiÅŸti. Bir kadÄ±n, ÅŸiddete maruz bÄ±rakan eski sevgilisi, eski kocasÄ±, resmi nikahlÄ± eÅŸi, dini nikahlÄ± eÅŸi, tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir erkek, kim olursa olsun hiç fark etmez, 6284’ten yararlanabilir.

Peki, nereye baÅŸvuracak kadÄ±nlar? Mekanizmalara en çabuk nerede deÄŸebileceklerse, yani karakol, jandarma, adliye, savcÄ±lÄ±klar, kaymakamlÄ±klar, valilikler... Bunlar yasayla yetkilendirilmiÅŸ kurumlar. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda vücudunuzda darp izleri varsa onun da ayrÄ±ca suç olduÄŸunu unutmayÄ±p adli rapor almak için baÅŸvuru yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yasa gereÄŸi kadÄ±nlardan herhangi bir ÅŸekilde delil istenmiyor, harç alÄ±nmÄ±yor; yani süreci kolaylaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Temel prensip ÅŸu; kadÄ±nlar ÅŸiddetten en çabuk nasÄ±l kurtulabilir ve en hÄ±zlÄ± nerelere baÅŸvurabilir?

KadÄ±nlar için çok önemli olan bu yasa kendiliÄŸinden ortaya çÄ±kmadÄ± tabii ki... Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinin Nahide Opuz cinayeti hakkÄ±nda verdiÄŸi karar üzerine gündeme gelen yasa, aslÄ±nda kadÄ±n hareketinin yÄ±llar süren giriÅŸimleri sonucu hazÄ±rlandÄ±. Ä°stanbul SözleÅŸmesi de böyle hazÄ±rlandÄ±.

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POLÄ°STEN YAZILI YANIT Ä°STEYÄ°N

YasanÄ±n uygulamasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan problemler var. ÖrneÄŸin kolluÄŸa ulaÅŸan kadÄ±nlarÄ±n evlerine geri gönderilmesi en yaygÄ±n olanlarÄ±ndan. Bu noktada ne yapÄ±labilir?

Siz ne talep ediyorsanÄ±z o talebin deÄŸerlendirilmesi gerekir. ÖrneÄŸin en yakÄ±n kolluÄŸa gidip “Ben bir sÄ±ÄŸÄ±nma evine gitmek istiyorum” dediÄŸinizde polis, jandarma sizi en yakÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmaevine teslim etmek zorunda ya da sizi güvenli bir mekana ulaÅŸtÄ±rmak zorunda. Ama hiçbir ÅŸey yapmayÄ±p eve göndermeye çalÄ±ÅŸÄ±yorsa, talebinizin yazÄ±lÄ± olarak alÄ±nmasÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda size verilen yanÄ±tÄ±n da yazÄ±lÄ± olarak verilmesini isteyebilirsiniz. Bu, çoÄŸu zaman durumu etkiliyor. Çünkü kimsenin sizi ÅŸiddet gördüÄŸünüz eve geri gönderme hakkÄ± yok ve yazÄ±lÄ± yanÄ±t elinizdeyken o memur hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep edebilirsiniz. Ama ne yazÄ±k ki özellikle 2015’ten sonra böyle ÅŸeyleri daha sÄ±k duymaya baÅŸladÄ±k. “Evlilikte olur böyle ÅŸeyler, sen git evine, aranÄ±z düzelir” gibi yanÄ±tlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabiliyor kadÄ±nlar. AslÄ±nda bunlar tesadüf deÄŸil.

Ä°STANBUL SÖZLEÅžMESÄ° YOK GÄ°BÄ° DAVRANILIYOR

FotoÄŸraf: Evrensel

AÄŸustos 2014’te yürürlüÄŸe giren ve Türkiye’nin ilk imzacÄ± devlet olmakla övündüÄŸü Ä°stanbul SözleÅŸmesinde durum nedir peki?

Ä°stanbul SözleÅŸmesi ÅŸu an yürürlükte olan kÄ±ymetli bir mevzuat ve bu sözleÅŸmeyle iliÅŸkin benim çok umudum vardÄ±. SözleÅŸmenin yerel mahkemelerde uygulanacaÄŸÄ±na, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± personeline, hakime, savcÄ±ya bu sözleÅŸme kapsamÄ±nda eÄŸitimler verileceÄŸine dair düÅŸüncelerim vardÄ±. Ama Ä°stanbul SözleÅŸmesi adeta yok gibi davranÄ±lÄ±yor. 6 yÄ±ldÄ±r taraf olduÄŸumuz halde adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± GREVIO raporunda da gördük. Bu sözleÅŸmenin denetim mekanizmasÄ± olan GREVIO komitesinin Türkiye’ye verdiÄŸi rapor hiç de iç açÄ±cÄ± deÄŸil. GREVIO özetle, “Erken evliliklerin önünü açÄ±yorsunuz, ÅŸiddete iliÅŸkin adli veriler eksik, çifte maÄŸduriyetlerin önüne geçmiyorsunuz, kadÄ±n STK’larÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlÄ±yorsunuz, koruma kararlarÄ±nÄ± kÄ±sa süreli veriyorsunuz” dedi. SözleÅŸmenin ilk maddesindeki kadÄ±n ve erkek eÅŸitliÄŸinin tüm mekanizmalarda saÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin bir politika yok Türkiye’de. Tam tersine kadÄ±nlarÄ±n elindeki haklarÄ±n tÄ±rpanlanÄ±p, erkekliÄŸin yüceltilmesi var.

Bir taraftan da 6284’ün kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için yürütülen kampanyalar ve çalÄ±ÅŸmalar var...

Evet, kadÄ±nlar için bu kadar önemli olan yasaya karÅŸÄ± giriÅŸimler var. Özellikle Akit gazetesi tarafÄ±ndan “ÅŸeytan yasasÄ±” ismi takÄ±larak hedef gösteriliyor, kadÄ±n örgütleri hedef haline getiriliyor. 6284’ün gücünden korkuyorlar aslÄ±nda. Bizler ülkede aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her kazanÄ±mÄ± tÄ±rnaklarÄ±mÄ±zla yavaÅŸ yavaÅŸ çok uzun süreye yayarak aldÄ±k. O sebeple alÄ±ÅŸkÄ±nÄ±z bu tür saldÄ±rÄ±lara. “KadÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ± kocanÄ±n iznine baÄŸlÄ±dÄ±r” diyen Medeni Kanunun 156. maddesi kaldÄ±rÄ±ldÄ± bu ülkede. Seks iÅŸçilerinin tecavüze uÄŸramasÄ± durumunda cezalarÄ±n indirime uÄŸramasÄ±nÄ± saÄŸlayan TCK 438 kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Evlilik içi tecavüzün suç olarak kabul edilmediÄŸi dönemlerden geçtik. SÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k, Ä°stanbul SözleÅŸmesinin imzalanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. Ev içi ÅŸiddetin suç olarak gösterilebildiÄŸi bir yasa mevzuata soktuk. BunlarÄ±n hiçbiri gökten zembille inmedi. Hâlâ uÄŸraÅŸÄ±yoruz, takip ediyoruz. Burada büyük bir kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± var ve aslÄ±nda bundan korkuyorlar.

Bir yandan, açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± dönemde büyük tepki gören BoÅŸanmalarÄ±n Önlenmesi Komisyonu Raporu da adÄ±m adÄ±m hayata geçiriliyor. Hükümet ne yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor?

Mesela müftülülük evliliÄŸi raporda yer alÄ±yordu, onu hayata geçirdiler. Åžimdi nafaka gündemde, mal ayrÄ±lÄ±klarÄ± ile ilgili bir düzenleme yer alÄ±yor raporda, ilahiyat fakültelerinden mezun olanlarÄ±n aile danÄ±ÅŸmanÄ± olmasÄ± maddesi var, hadÄ±m meselesi var, 6284 ile verilecek tedbirlerin 15 güne düÅŸürülmesi talebi var, aile mahkemelerinin gizlilikle yürütülmesi talebi var, aile mahkemelerinde arabuluculuk ve uzlaÅŸma var –ki bu da Ä°stanbul SözleÅŸmesine tamamen aykÄ±rÄ±.

Bu rapordaki belki de en önemli husus nafaka mevzusu. Burada da ciddi bir lobicilik faaliyeti var. BoÅŸanmÄ±ÅŸ MaÄŸdur Ä°nsanlar DerneÄŸi diye bir dernek var. Bu dönem böyle ÅŸeyleri ortaya çÄ±kmasÄ± da tesadüf deÄŸil. Kamuoyunu “maÄŸduriyetler” aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yönlendirmek ve atmak istedikleri adÄ±mlara zemin hazÄ±rlamak istiyorlar.

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ÅžÄ°DDETLE MÜCADELE MAALESEF ‘CESARET’ GEREKTÄ°RÄ°YOR

SanatçÄ± SÄ±la maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet karÅŸÄ±sÄ±nda cesaret gösterdiÄŸi için tebrik edildi. Çünkü ÅŸiddete uÄŸrayan bir kadÄ±n, ünlü de olsa ÅŸiddetten kurtulabilmek için cesarete ihtiyaç duyuyor...

Maalesef zengin de olsanÄ±z, yüksek statülü de olsanÄ±z, bunun eÄŸitimle alakasÄ± yok ama eÄŸitiminiz çok iyi de olsa yine de ÅŸiddete karÅŸÄ± mücadele edebilmek için cesarete ihtiyacÄ±nÄ±z oluyor. Çünkü erkek yargÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceksiniz, hakkÄ±nÄ±zda “Åžiddet görmüÅŸ, ama...” denecek ve daha bir sürü ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z.

Oysa ÅŸunu aklÄ±mÄ±zdan çÄ±karmamalÄ±yÄ±z; ÅŸiddetin mazereti yoktur. Ahmet Kural da buradan yol almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor ama o kapÄ± yanlÄ±ÅŸ bir kapÄ±. Bu sebeple evet, SÄ±la cesur bir kadÄ±n. KadÄ±nlar için “susma” dememizin de sebebi bu. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸeyi söyle, içinde kalmasÄ±n, ÅŸiddet gördüÄŸün o evde kalmak zorunda deÄŸilsin! Her ne kadar eleÅŸtirdiÄŸimiz yönleri olsa da yasal mekanizmalarla o ÅŸiddet gördüÄŸün evden çÄ±kabilirsin. Buradaki eksikliklere karÅŸÄ± da mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu yasalarÄ±n içinin boÅŸaltÄ±lmasÄ±na izin vermiyoruz. YÄ±lmadan ve umutsuzluÄŸa kapÄ±lmadan devam edeceÄŸiz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 16:06

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