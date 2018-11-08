FotoÄŸraf: AkÄ±n ÇeliktaÅŸ/DHA
El Cezire: KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n cesedi, Konsolos'un evinde asitle eritildi
El Cezire televizyonu, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n cesedinin Suudi BaÅŸkonsolosu'nun evinde asitle eritildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Katar merkezli El Cezire televizyonu, BaÅŸsavcÄ±lÄ±k’taki kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili olarak Suudi BaÅŸkonsolosu'nun evinde yer alan kuyuda hidroflorik asit izleri bulunduÄŸu öne sürüldü.
El Cezire’nin kaynaklarÄ±na göre, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n parçalanmÄ±ÅŸ cesedi, BaÅŸkonsolos Muhammed Uteybi’nin konutundaki odalardan birinde asitle eritildi.
El Cezire, Suudi Arabistan'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ailesinee kan parasÄ± veya tazminat ödeyebileceÄŸini önceki günlerde duyurmuÅŸtu. Haberini bir Türk yetkiliye dayandÄ±ran kanal, ayrÄ±ca Ä°stanbul'a gelen Suudi suikast timinin güvenlik kameralarÄ±nÄ± bozmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aktarmÄ±ÅŸtÄ±.
Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedinin nerede olduÄŸu henüz resmen açÄ±klanmadÄ±. (HABER MERKEZÄ°)