Konkordato, BalÄ±kesirli sÃ¼t Ã¼reticilierini vurdu

SÃ¼t Ã¼retimi sÄ±ralamasÄ±nda TÃ¼rkiye'de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olan BalÄ±kesir'de sÃ¼t Ã¼reticileri konkordato ilan eden firmalardan paralarÄ±nÄ± alamÄ±yor.

YÄ±llÄ±k 800 bin tona yakÄ±n süt üretimi ile Konya ve Ä°zmir’den sonra Türkiye’nin süt üretimi sÄ±ralamasÄ±nda üçüncü ili olan BalÄ±kesir’de süt üreticileri konkordato ilan eden firmalar nedeniyle zor günler yaÅŸÄ±yor. Konkordato ilan eden sadece bir firmadan 33 milyon liraya yakÄ±n alacaklarÄ± bulunan süt üreticileri yetkililerden yardÄ±m bekliyor. BalÄ±kesir Bölgesi HayvancÄ±lÄ±k Kooperatifleri BirliÄŸi (HAYKOOP) BaÅŸkanÄ± Faruk Özen ile BalÄ±kesir Karesi ve AltÄ±eylül Süt Üreticileri BirliÄŸi (SÜB) BaÅŸkanÄ± Cihat ÅžimÅŸek çiftçilerin zor günler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SÄ°STEM KÄ°LÄ°TLENMEK ÜZERE

BalÄ±kesir Bölgesi HayvancÄ±lÄ±k Kooperatifleri BirliÄŸi (HAYKOOP) BaÅŸkanÄ± Faruk Özen, firmalardan ödemeleri alamamalarÄ± sebebiyle üreticilerin zor duruma olduÄŸunu belirterek ÅŸöyle konuÅŸtu: KÄ±ÅŸ yaklaÅŸÄ±rken masraflarÄ±n yoÄŸun olduÄŸu bir dönemde çiftçimizin 70 günlük alacaÄŸÄ±nÄ±n kalmasÄ± ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaratÄ±yor. Çiftçilerimiz yem alamaz duruma geldi. Zira birliÄŸimiz bünyesindeki 8 kooperatifin de konkordato ilan eden firmalardan alacaÄŸÄ± var. Bizim birliÄŸimiz bünyesinde 2 milyon 200 bin lira civarÄ± bir alacak bulunuyor. Bu kooperatiflerimizin devlete olan vergi borçlarÄ± var. Buradan para gelmediÄŸi için vergi borçlarÄ±nÄ± ödeyemiyorlar. Personel çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar, personellerine para ödeyemiyorlar. SigortalarÄ±nÄ± ödeyemiyorlar. Sistem kilitlenmek üzere. Bu sebeple konkordato komiserlerinden bir talebimiz var. BelirsizliÄŸin bir an önce kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bu belirsizlik bir an önce bitmeli. Ödeme planlarÄ± açÄ±klanmalÄ± ve çiftçiye, alacaklarÄ±nÄ±n hangi tarihlerde ve ne ÅŸekilde ödeneceÄŸi bildirilmeli. Çiftçimiz bunu bekliyor. Bu para ödenirse piyasa bir nebze rahatlayacak, çiftçi de rahatlÄ±kla borçlanabilecek.

BALIKESÄ°RLÄ° ÜRETÄ°CÄ°NÄ°N ALACAÄžI 33 MÄ°LYON LÄ°RA

BalÄ±kesir Karesi ve AltÄ±eylül Süt Üreticileri BirliÄŸi (SÜB) BaÅŸkanÄ± Cihat ÅžimÅŸek ise, BalÄ±kesir’in süt üretiminde Türkiye’nin ilk üç ili arasÄ±nda olduÄŸunu vurgulayarak “BalÄ±kesir’in en önemli süt alÄ±cÄ±larÄ±ndan biri geçtiÄŸimiz yÄ±llarda yerli sermayeden yabancÄ± sermayeye geçti. El deÄŸiÅŸtirdikten sonra da eylül ayÄ±nda konkordato ilan etti. Üreticinin de o tarihten itibaren geriye dönük 70 günlük süt alacaÄŸÄ± var. AlÄ±nan sütün günlük 250 tonu BalÄ±kesir içerisinden alÄ±nÄ±yor. 200 tonu da çevre illerden geliyor. AlÄ±nan sütün karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 33 milyon lira. Üretici bu parasÄ±nÄ± alamadÄ±. Åžu anda muhatap da yok. Bizim BalÄ±kesir Süt Üreticileri BirliÄŸi olarak alacaÄŸÄ±mÄ±z 3 milyon 120 bin lira. Biz bu miktarÄ±n 1 buçuk milyon lirasÄ±nÄ± birlik bütçesinden üreticimize ödedik. Åžirketi ÅŸu anki yönlendiren arkadaÅŸlarÄ±n da ödemeye niyetleri yok, ödemiyorlar. Konkordatodan sonra alÄ±nan sütlerin ücretleri ödeniyor. Bu da bizim BalÄ±kesir üreticisine büyük darbe oluyor. Girdi maliyetlerinin yükseldiÄŸi bir dönemde üretici zor durumda” dedi. (BalÄ±kesir/DHA)

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