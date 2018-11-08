Dev teknoloji ÅŸirketi binlerce iÅŸÃ§iyi iÅŸten atacak

Toshiba birÃ§ok varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± satacaÄŸÄ±nÄ± ve 7 bin kiÅŸiyi iÅŸten atacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

143 yÄ±llÄ±k geçmiÅŸe sahip Japon teknoloji devi Toshiba yeni yapÄ±lanma kapsamÄ±nda birçok varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± satacaÄŸÄ±nÄ± ve 7 bin kiÅŸiyi iÅŸten çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Bu açÄ±klama ardÄ±ndan ÅŸirketin hisseleri yüzde 13'e varan deÄŸer artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸadÄ±.

Åžirket yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°ngiltere'deki nükleer enerji birimini ve ABD'deki sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸal gaz (LNG) birimini satacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AçÄ±klamada ayrÄ±ca beÅŸ yÄ±l sürecek yeniden yapÄ±lanma kapsamÄ±nda 7 bin kiÅŸinin iÅŸine son verileceÄŸine de yer verildi. (DIÅž HABERLER)

www.evrensel.net