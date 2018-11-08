'YÃ¼zde 26'lÄ±k zam bile iÅŸÃ§iden esirgenecek'

HDP Milletvekili Garo Paylan: Åžu anda enflasyon yÃ¼zde 26. AKP'nin yÃ¼zde 26'lÄ±k zammÄ± bile iÅŸÃ§ilerimizden esirgeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Garo Paylan, Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 2019 yÄ±lÄ± bütçesi ile Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu'na iliÅŸkin eleÅŸtirilerde bulundu.

Fonun, iÅŸsizler yararÄ±na kullanÄ±lmak üzere hayata geçirildiÄŸini anÄ±msatan Paylan, “Ä°ÅŸsizler için kullanÄ±lan rakam yalnÄ±zca 21,8 milyar lira. Åžu anda kalan para 125 milyar lira. Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu uzunca bir süredir hükümetin krizini finanse için yaÄŸmalanÄ±yor. GAP Ä°daresi 11,5 milyar lira kaynak almÄ±ÅŸ, bunu uzun yÄ±llardÄ±r ödemiyor” diye konuÅŸtu.

2019 yÄ±lÄ± bütçesinin vicdansÄ±z ve adaletsiz bir bütçe olduÄŸunu söyleyen Paylan, vatandaÅŸtan fedakarlÄ±k isteyen CumhurbaÅŸkanÄ± ve bakanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra milletvekillerinin de maaÅŸlarÄ±na yüzde 26 zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, öte yandan üniversite öÄŸrencilerinin burslarÄ±nÄ±n yüzde 6 oranÄ±nda artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. CumhurbaÅŸkanÄ±, bakanlar ve milletvekillerinin fedakarlÄ±k yapmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Paylan, “Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak fedakarlÄ±k istiyor, Meclise 10 milyon liralÄ±k Mercedes ile geliyor” dedi.

Bir gazetecinin asgari ücret zammÄ±na iliÅŸkin sorusu üzerine Paylan, iÅŸçi maaÅŸlarÄ±na enflasyon oranÄ±nda zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Paylan, “Åžu anda enflasyon yüzde 26. AKP'nin yüzde 26'lÄ±k zammÄ± bile iÅŸçilerimizden esirgeyeceÄŸini düÅŸünüyorum. Bütçe kalemleri bunu gösteriyor” ifadesini kullandÄ±.

Hazine garantili köprü ve otoyol projelerinin devlete maliyetine iliÅŸkin soruya karÅŸÄ±lÄ±k Paylan, projelerin bu yÄ±lÄ±n bütçesine yükünün 10 milyar lirayÄ±, 2019 yÄ±lÄ± bütçesine etkisinin ise 14-15 milyar lirayÄ± geçeceÄŸini ifade etti. Paylan, söz konusu maliyetin, hem bu projeleri kullanan hem de hiç kullanmayan vatandaÅŸÄ±n cebinden çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. (AA)

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