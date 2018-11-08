Ã‡iftekavak Deresi'ndeki kirliliÄŸin nedeni belirlendi

Rizeâ€™deki Ã‡iftekavak Deresi'nde yaÅŸanan kirliliÄŸin sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan ÅŸirketin atÄ±klarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Rize'de merkeze baÄŸlÄ± 10 mahalleden geçen Çiftekavak Deresi'nde yaÅŸanan kirliliÄŸin nedeni belli oldu. Sondaj çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüten bir ÅŸirketin atÄ±klarÄ± dereye bÄ±rakmasÄ± sonucu meydana gelen kirlilikle ilgili yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Merkeze baÄŸlÄ± Çiftekavak, BoÄŸaz, Uzunköy, Topkaya, ÇaycÄ±lar, AzaklÄ±, Duzköy, PehlivantaÅŸÄ± Gölgeli ve KambursÄ±rt mahallelerinden geçen Çiftekavak Deresi'nde yaÅŸanan çevre ve atÄ±k kirliliÄŸi, yöre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölgede yapÄ±mÄ± süren yol ve tünel inÅŸaatÄ±nÄ±n atÄ±klarÄ±nÄ±n suya bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle çevre kirliliÄŸi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren mahalle sakinleri, derede yaÅŸayan bütün canlÄ±larÄ±n öldüÄŸünü söyledi. AtÄ±klarla dere yüzeyinin beyaza büründüÄŸü dikkat çekti. Çevreye yayÄ±lan kötü kokudan da rahatsÄ±zlÄ±k duyduklarÄ±nÄ± ifade eden vatandaÅŸlar, sorumlularÄ±n bulunmasÄ±nÄ± istedi.

ÅžÄ°RKET BELÄ°RLENDÄ°, YASAL Ä°ÅžLEM BAÅžLATILDI

Rize Çevre ve Åžehircilik MüdürlüÄŸü ekipleri, derede inceleme yaptÄ±. Ä°ncelmemede, doÄŸalgaz boru hattÄ± için sondaj çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüten özel bir ÅŸirketin atÄ±klarÄ± dereye bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Firma ile ilgili yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. Firmaya yapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan dere eski berrak haline döndü. (DHA)

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