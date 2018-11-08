Gazeteci HÃ¼snÃ¼ Mahalli'ye 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'ten ceza verildi

Gazeteci HÃ¼snÃ¼ Mahalliâ€™ye 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'Â veÂ Â 'Kamu kurumlarÄ±na hakaret' iddiasÄ±nda hapis cezasÄ± verildi.

Gazeteci Hüsnü Mahalli’nin bir yazÄ±sÄ±nda ve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadaki sözleri nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" ve "Kurul halinde çalÄ±ÅŸan kamu görevlilerine hakaret" suçlarÄ±ndan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava karara baÄŸlandÄ±. SanÄ±k Hüsnü Mahalli'ye "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan 2 yÄ±l 5 ay hapis cezasÄ± verildi. Mahalli'ye "Kurul halinde çalÄ±ÅŸan kamu görevlilerine hakaret" suçundan ise 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verilerek bu hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.

Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya, tutuksuz yargÄ±lanan Hüsnü Mahalli ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä± ise avukatÄ± Hatice Özay temsil etti. Hüsnü Mahalli savunmasÄ±nda, suçlamalarÄ± kabul etmediÄŸini belirterek "YaptÄ±ÄŸÄ±m gazetecilik faaliyetidir. Beraatimi talep ederim" dedi. Mahalli son sözünde ise "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret etmedim. Ben her zaman 'SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±' ÅŸeklinde ifade ettim. Diktatör kelimesi de hakaret içeren bir kelime deÄŸildir. KaldÄ± ki uluslararasÄ± camiada tek kiÅŸide toplanan yetki ile ilgili olarak belirtilmiÅŸ bir tanÄ±mdÄ±r. Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m gazetecilik faaliyeti dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir ÅŸey deÄŸildir. Beraatimi talep ediyorum" diye konuÅŸtu.

'CEZALANDIRILMASINI TALEP EDÄ°YORUZ'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n avukatÄ± ise "Åžikayetimiz devam etmektedir. Ä°ddianamede belirtildiÄŸi gibi CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n adÄ± ve makamÄ± zikredilmiÅŸtir. Hakaret suçunun yasal unsurlarÄ± oluÅŸmuÅŸtur. SanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz" dedi.

Ä°KÄ° SUÇTAN CEZA VERÄ°LDÄ°

Mahkeme, Hüsnü Mahalli'ye "Kurul halinde çalÄ±ÅŸan kamu görevlilerine hakaret" suçundan 1 yÄ±l 8 ay 25 gün hapis cezasÄ± verdi. SanÄ±ÄŸÄ±n sabÄ±kasÄ±z oluÅŸunu, bir daha suç iÅŸlemeyeceÄŸi yönünde kanaat oluÅŸmasÄ± nedeniyle hakkÄ±ndaki hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na ve 5 yÄ±l süreyle denetim süresine tabi tutulmasÄ±na hükmetti. Mahkeme sanÄ±k Mahalli'ye "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan ise 2 yÄ±l 5 ay 5 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan Hüsnü Mahalli, 15 AralÄ±k 2016'da sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. 6. Asliye Ceza Mahkemesi de Mahalli'nin "kaçma ihtimalinin olmamasÄ±, tutuklulukta kaldÄ±ÄŸÄ± süre, istenilen cezanÄ±n miktarÄ± ve maÄŸdur üzerinde baskÄ± yapÄ±lmasÄ± giriÅŸiminde bulunulmasÄ±nÄ±n olanaksÄ±z olmasÄ±nÄ±" dikkate alarak 20 Ocak'ta tahliyesine karar vermiÅŸti. Mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n üzerine atÄ±lÄ± fiilin basÄ±lmÄ±ÅŸ eser yoluyla iÅŸlenmesini dikkate alarak dosyayÄ± görevsizlik kararÄ±yla Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermiÅŸti. (DHA)

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