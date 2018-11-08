DÃ¼nyanÄ±n en eski hayvan resmi bulundu

Endonezyaâ€™daki Borneo AdasÄ±â€™nda, dÃ¼nyanÄ±n en eski hayvan resmi olduÄŸu belirtilen en az 40 bin yÄ±llÄ±k Ã§izim keÅŸfedildi.

Endonezya’nÄ±n Borneo AdasÄ±’ndaki maÄŸarada dünyanÄ±n en eski çizimi olarak nitelendirilen en az 40 bin yÄ±l öncesine ait hayvan resmi bulundu.

BBC’nin haberine göre, Kalimantan eyaletinin doÄŸusunda yer alan Borneo AdasÄ±’ndaki bir maÄŸarada bugüne kadar bulunan en eski hayvan çiziminin de aralarÄ±nda olduÄŸu birçok resim keÅŸfedildi.

Figüratif resimlerde soyut nesnelerin deÄŸil gerçek varlÄ±klarÄ±n çizildiÄŸi belirtildi.

En az 40 bin yÄ±llÄ±k olduÄŸuna inanÄ±lan çizimlerdeki hayvan figürünün yaban sÄ±ÄŸÄ±rÄ± olduÄŸu tahmin ediliyor.

MaÄŸarada ayrÄ±ca insanlarÄ±n tasvir edildiÄŸi resimler ve el ÅŸablonlarÄ± bulundu.

Ä°nsan resimlerinin en az 13 bin 600, el ÅŸablonlarÄ±nÄ±n ise 51 bin 800 yÄ±l önce çizildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Ulusal Arkeoloji Merkezi (Arkernas) - Handout /AA AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, maÄŸara sanatÄ±nÄ±n Borneo’da 52 bin ila 40 bin yÄ±l öncesi dönemde geliÅŸtiÄŸini belirtiyor.

Borneo’daki söz konusu maÄŸaranÄ±n bulunduÄŸu bölgenin göreceli olarak keÅŸfedilmemiÅŸ bir bölge olduÄŸu, bu nedenle bölgede keÅŸfedilmeyi bekleyen birçok farklÄ± maÄŸara resminin olabileceÄŸi aktarÄ±lÄ±yor. (AA)

FotoÄŸraf: Ulusal Arkeoloji Merkezi (Arkernas) - Handout /AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 14:44

www.evrensel.net