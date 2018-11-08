AKP Ã‡evre, Åžehir ve KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan ErdoÄŸan, 'Biz aÄŸaÃ§ kesen deÄŸil, aÄŸaÃ§ diken iktidar olduk.' dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde Dünya Åžehircilik Günü kapsamÄ±nda düzenlenen 'AKP Çevre Åžehir ve Kültür BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim ve Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu. Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum'a seslenen ErdoÄŸan "Murat, buna dikkat et! Dikey mimari yok, yatay mimari..." ifadelerini kullandÄ±. ErdoÄŸan ayrÄ±ca "Biz aÄŸaç kesen deÄŸil, aÄŸaç diken iktidar olduk" dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

â– 'SÄ±fÄ±r AtÄ±k' projesini bir vakÄ±fa dönüÅŸtürerek ülke genelinde böyle güçlü bir sivil toplum kuruluÅŸuna da sahip olalÄ±m diyorum.

â– Kendini AK Partili gören her arkadaÅŸÄ±m benim olmadÄ±ÄŸÄ±m yerde kimse yoktur anlayÄ±ÅŸÄ±yla çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürmelidir. 2023, 2053, 2071 vizyonlarÄ±nÄ± böyle gerçekleÅŸtirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalÄ±ÅŸacak ki Türkiye, üretmeye, kalkÄ±nmaya devam etsin.

â– 31 Mart yerel seçimlerinden de alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ± ile çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum.

â– Biz, bir coÄŸrafyadan bir baÅŸkasÄ±na gitmekle kalmamÄ±ÅŸ, gittiÄŸimiz yerleri abad etmiÅŸizdir. Gidin Kafkasya'ya, Balkanlara, Orta Asya'ya ecdadÄ±mÄ±zÄ±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izlere rastlarsÄ±nÄ±z. Üstelik ecdadÄ±mÄ±z sadece ÅŸehirler yapmakla kalmamÄ±ÅŸ, onlara ruhlar vererek bize ait hale getirmiÅŸtir.

â– Murat, buna dikkat et! Dikey mimari yok, yatay mimari...

â– Milyonlarca aÄŸaç diktik. Biz aÄŸaç kesen deÄŸil, aÄŸaç diken iktidar olduk.

â– GeldiÄŸimizde 70-75 kiÅŸilik sÄ±nÄ±flar vardÄ±, ortalama ÅŸimdi 30'lara düÅŸürdük Bay Kemal. Ya bunu ona anlatmÄ±yorlar ya da anlatÄ±yorlar iÅŸine gelmiyor. Yalan bunun en büyük sermayesi. Bundan büyük sermayesi yok. YalanÄ± en güzel kim söyler dediklerinde düÅŸünmeden cevap verin; Bay Kemal deyin.

â– Mimarinin ihtiÅŸamÄ± ile manevi derinliÄŸin aynÄ± anda buluÅŸtuÄŸu ÅŸehirlere yeterince sahip çÄ±kamamÄ±ÅŸ olmamÄ±z en büyük kaybÄ±mÄ±zdÄ±r. Sahip olduÄŸumuz kadim mirasÄ±n hâlâ tam anlamÄ±yla farkÄ±nda olamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum. Binalar yükseldikçe yollar büyüdü. Fakat gönüller çoraklaÅŸtÄ±, karardÄ±, çölleÅŸti.

â– TOKÄ° vasÄ±tasÄ±yla 837 bin konut inÅŸa ederek özel sektöre de örnek olan bir ÅŸehircilik hamlesi baÅŸlattÄ±k.

â– Ä°mar barÄ±ÅŸÄ± ile 13 milyon kiÅŸinin devlet ile olan ihtilafÄ±nÄ± çözmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu süreçte birilerinin bunu fÄ±rsata çevirmesine de göz yummuyoruz.

â– DoÄŸalgaz kullanÄ±mÄ± ile hava kirliliÄŸi oranÄ± azaldÄ±.

â– Millet bahçelerini, millet kÄ±raathanelerini yapalÄ±m. Biz millet kÄ±raathanesi dedik, onlar kumarhane anladÄ±. Milletimize, kendimizi doÄŸru anlatÄ±rsak tercihini bizden yana kullanacaktÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 14:50

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