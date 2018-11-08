The Sun: May Brexit iÃ§in BrÃ¼ksel'den zaman isteyecek

BirleÅŸik KrallÄ±k BaÅŸbakanÄ± Theresa Mayâ€™in BrÃ¼ksel'e gidecek ve Brexit iÃ§in daha fazla zaman isteyeceÄŸi iddia edildi.

BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lmasÄ±na (Brexit) iliÅŸkin anlaÅŸma takviminde süre dolarken, görüÅŸme trafiÄŸi de hÄ±z kazandÄ±.

The Sun gazetesinin haberine göre, BirleÅŸik KrallÄ±k BaÅŸbakanÄ± Theresa May, bu hafta gerçekleÅŸtirdiÄŸi bir dizi telefon görüÅŸmesinin ardÄ±ndan bu gece Brüksel'e gidecek ve Brexit anlaÅŸmasÄ± için daha fazla zaman isteyecek.

May, bu akÅŸam Brüksel'de NATO üyesi ülkelerin liderleri ile akÅŸam yemeÄŸinde bir araya gelecek.

Habere göre May, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ve Avrupa Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk ile yapacaÄŸÄ± yüz yüze görüÅŸmelerde Brexit anlaÅŸmasÄ± konusunda kabinesi içinde uzlaÅŸmayÄ± saÄŸlamak için biraz daha zamana ihtiyacÄ± olduÄŸunu ifade edecek.

May ayrÄ±ca, Cuma günü Paris'de Birinci Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ±n sona eriÅŸinin 100'ncü yÄ±lÄ± törenlerinde Hollanda BaÅŸbakanÄ±n Mark Rutte ve Fransa Devlet BaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile görüÅŸecek. (DHA)

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