8 KasÄ±m DÃ¼nya Åžehircilik GÃ¼nÃ¼: Åžehir planlarÄ± yeni projelerle Ã§Ã¶p oldu

8 KasÄ±m Dünya Åžehircilik Günü'nde konuÅŸan Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Tayfun Kahraman, 8 KasÄ±m'Ä±n Ä°stanbul'da kutlama deÄŸil, dert yanma günü olduÄŸunu söyledi. Tayfun Kahraman, “Gerekli önlemler alÄ±nmazsa Ä°stanbul'u gelecekte daha kaotik bir gelecek bekliyor" dedi.

'Ä°STANBUL TAM BÄ°R SORUNLAR YUMAÄžI'

Ä°stanbul Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Åžube BaÅŸkanÄ± Tayfun Kahraman, “8 KasÄ±m Dünya ÅŸehirciliÄŸi için aslÄ±nda çok önemli bir gün. 1950'lilerden beri dünya genelinde kutlanÄ±yor. Bu kutlamalarÄ± biz özellikle Ä°stanbul gibi ÅŸehirlerimizde dert yanma günü olarak deÄŸerlendiriyoruz. BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Ä°stanbul tam bir sorunlar yumaÄŸÄ±. Bu anlamda da biz kutlamak yerine birbirimize dert yanÄ±yoruz" dedi.

‘PLANLAR ZAMANLA ÇÖP BELGE HALÄ°NE DÖNÜÅžTÜ’

Ä°stanbul'un artÄ±k yaÅŸayamayan ve kendine yetemeyen bir kent olduÄŸunu söyleyen Kahraman, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Böyle bir ÅŸehirde yaÅŸayamaz, nefes alamaz, ulaÅŸamaz ve saÄŸlÄ±klÄ± çevrelere ulaÅŸamaz olduk. Bu sorunlarÄ±n ivedilikle çözülmesi lazÄ±m. Dünya Åžehircilik Günü vesilesiyle bu sorunlarÄ±n çözümü için hep birlikte daha çok çalÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Ä°stanbul'un güncel ÅŸehir planlarÄ± 2006 ve 2009 yÄ±lÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Bu planlar zamanla çöp belge haline dönüÅŸtü. Çünkü bu projelerde yer almayan pek çok büyük proje Ä°stanbul'da inÅŸa edildi. Bu projelerle Ä°stanbul'un Kuzey OrmanlarÄ± yok oluyor, Ä°stanbul'un nefes aldÄ±ÄŸÄ±, doÄŸal kaynaklarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bu alanlarÄ± kaybediyor. Ä°stanbul için kaotik durum daha da artacak. 2009 çevre düzenleme planÄ±nda bir kÄ±rmÄ±zÄ± hat vardÄ±. Bu planda da ÅŸöyle bir öneri vardÄ±. Bu kÄ±rmÄ±zÄ± hattÄ±n kuzeyinde kesinlikle yapÄ±laÅŸmaya ve projelere izin verilmemeli. Ama bugün bakÄ±yoruz ki, bu kÄ±rmÄ±zÄ± hat çoktan geçildi. Ä°stanbul'u ÅŸimdi daha da kaotik bir gelecek bekliyor."

‘KARA YOLUNA DEÄžÄ°L RAYLI SÄ°STEME Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR’

Kentte yeni yerleÅŸim yerleri açmak yerine mevcut sorunlarÄ±n çözümü için çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Tayfun Kahraman, “SorunlarÄ±n baÅŸÄ±nda ulaÅŸÄ±m sorunu geliyor. UlaÅŸÄ±m sorununu çözmek için bizim yeni karayollarÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z yok, raylÄ± sistemlere ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ä°stanbullularÄ±n yaÅŸayabilecekleri, trafikte çok vakit geçirmeyecekleri saÄŸlÄ±klÄ± bir alt yapÄ± sunabilmeliyiz. AyrÄ±ca Ä°stanbul'da yeÅŸil alanlara rekreasyon (Bir bölgeyi insanlarÄ±n eÄŸlenme, dinlenme amacÄ±yla kullanabilecekleri bir duruma getirme) alanlarÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bugün Ä°stanbul'da merkezdeki saray bahçelerinden baÅŸka yeÅŸil alan kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görürüz. Onun da her geçen gün azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyorum. Bu tablo karÅŸÄ±sÄ±nda kent gerçekten saÄŸlÄ±klÄ± bir alt yapÄ± bize sunmuyor" ifadelerini kullandÄ±.

‘Ä°STANBUL'DA KÄ°ÅžÄ° BAÅžINA DÜÅžEN YEÅžÄ°L ALAN 3 METREKARE’

Kentteki kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen yeÅŸil alanlarÄ±n azlÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Kahraman, “Bugün Ä°stanbul'da kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen yeÅŸil alan 3 metrekare. Bu çok küçük bir alan. Bir kentte kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen yeÅŸil alan 10 -15 metre aralÄ±ÄŸÄ±nda olmalÄ±dÄ±r. Ancak bugün biz refüj alanlarÄ±nÄ± da hesaplama içine katarak rakamlarÄ± büyütmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bir anlamda hile yapÄ±yoruz. Ä°stanbul'da en üst ölçekli plandan en alt ölçekli uygulama imar planÄ±na kadar uyumlu plan çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapmak ve kamu mülkiyetinde olan alanlarÄ±n satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmeden bunlarÄ±n kamusal faaliyetler, sosyal donatÄ± alanlarÄ± anlamÄ±nda kullanabilmeliyiz. EÄŸer bunu baÅŸarabilirsek bir sonraki dünya ÅŸehircilik gününde dert yanmÄ±yor olacaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu. (DHA)

42. Åžehircilik Kolokyumu baÅŸladÄ±: GÃ¶Ã§, Kent ve Siyaset

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 16:26

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