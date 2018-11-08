Polisanâ€™da iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

Boya Ã¼retimi yapan Polisan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada su bazlÄ± boya fabrikasÄ±nÄ±n kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bu nedenle toplu iÅŸten Ã§Ä±karmalarÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Polisan Kamuoyunu AydÄ±nlatma Platformuna gönderdiÄŸi bildirimde toplu iÅŸten atmalarÄ±n sinyalini verdi. AçÄ±klamada, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “Ä°ÅŸtirakimiz olan Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Åž.’nin GEBKÄ°M-Kocaeli-Gebze V (Kimya) Ä°htisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yatÄ±rÄ±mÄ± yapÄ±lan yeni Su BazlÄ± Boya fabrikasÄ± tamamlanmÄ±ÅŸ olup, DilovasÄ±’nda bulunan Su BazlÄ± Boya fabrikamÄ±z kapatÄ±lacaktÄ±r. Ä°ÅŸ bu fabrika, endüstri 4.0 kapsamÄ±nda, LEED sertifikalÄ± ileri teknoloji ve otomasyona dayalÄ± olarak çalÄ±ÅŸacaktÄ±r. Bu nedenle, ÅŸirketimizin destek birimleri ile Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Åž’de toplu iÅŸçi çÄ±karÄ±lacaktÄ±r. Bu konuda T.C. Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ä°ÅžKUR'a gerekli bildirimler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.”

Polisan’da örgütlü olan Lastik-Ä°ÅŸ Gebze Åžubesi Ä°dari Sekreteri Özay BektaÅŸ Evrensel’e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Su bazlÄ± bölüm Japonlara satÄ±ldÄ±. Burada otomasyon kuruldu ve yÄ±lbaÅŸÄ±nda taÅŸÄ±nacak. Daralma olacak. Krizle ilgili deÄŸil” dedi. Polisan yönetimiyle görüÅŸmelerin devam ettiÄŸini ifade eden BektaÅŸ, “Daha plan yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil, iÅŸverenin sendikaya ya da sendikalÄ± iÅŸçilere yönelik bir tutumu yok. Emekli ve gönüllüler açÄ±sÄ±ndan düÅŸünüyoruz” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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