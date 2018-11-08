Neco'ya, eÅŸine ÅŸiddetten 3 ay uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± verildi

ÅžarkÄ±cÄ± ve Oyuncu Neco'ya eÅŸine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 3 ay evden uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± verildi.

Bodrum'da yaÅŸayan ÅžarkÄ±cÄ± ve Oyuncu Neco'ya, eÅŸi Ä°dil Erge'ye ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 3 ay evden uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± verildi. Bu durumun ilk olmadÄ±ÄŸÄ±, geçen yÄ±l Neco'nun yine eÅŸine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 1 ay evden uzaklaÅŸtÄ±rma alarak, para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

'Neco' ismiyle bilinen Nejat ÖzyÄ±lmazel (70), eÅŸine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle adliyelik oldu. Neco'nun geçen yÄ±l da Ä°dil Erge'yi darbettiÄŸi öne sürüldü. YaÅŸanan olayda Ä°dil Erge'nin gözünden, göÄŸsünden ve elinden yaralanarak hastanelik olduÄŸu ileri sürüldü. OlayÄ±n ardÄ±ndan darp raporu alarak Neco'dan ÅŸikayetçi olan Erge'nin, daha sonra ÅŸikayetinden vazgeçtiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. OlayÄ±n adliyeye intikal etmesi nedeniyle suçun iÅŸlendiÄŸini sabit gören adli makamlarÄ±n, Neco'ya 1 ay evden uzaklaÅŸtÄ±rma ve TCK'nÄ±n 86/2 maddesi gereÄŸince kasten yaralama suçundan adli para cezasÄ± verdiÄŸi belirtildi.

Bu olaydan sonra Neco'nun bir süredir eÅŸi Erge'ye psikolojik ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±, tehdit ettiÄŸi iddia edildi. Erge'nin, bir süre önce Bodrum Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne giderek ÅŸikayetçi olduÄŸu öÄŸrenildi. Bunun üzerine konunun adliyeye intikal ettirildiÄŸi ve Neco hakkÄ±nda 3 ay daha evden uzaklaÅŸtÄ±rma verildiÄŸi belirtildi.

Ä°dil Erge'nin yeniden fiziksel ÅŸiddet görme endiÅŸesi ile boÅŸanma davasÄ± açmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±, Neco'nun ise eÅŸi ile aynÄ± evde kalmayÄ± sürdürdüÄŸü öÄŸrenildi. (MuÄŸla/DHA)

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