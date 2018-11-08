Kendisinden ayrÄ±lmak isteyen sevgilisini, baÅŸÄ±nÄ± yere vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Antalya'da bir erkek kendisinden ayrÄ±lmak isteyen sevgilisinin baÅŸÄ±nÄ± yere vura vura Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Antalya'da, birlikte tatil yaptÄ±ÄŸÄ± KazakistanlÄ± kÄ±z arkadaÅŸÄ± Nailia Nutfullina'nÄ±n kendisinden ayrÄ±lmak istemesini bahane eden Altay Aksoy (33), kaldÄ±klarÄ± otelde kadÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± yere vura vura dövdü. AÄŸÄ±r yaralÄ± Nutfullina, tedavi gördüÄŸü hastanede 20 gün sonra yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, Aksoy tutuklandÄ±.

Olay, 19 Ekim Cuma günü otelde meydana geldi. Antep'te oturan Altay Aksoy, KazakistanlÄ± Nailia Nutfullina ile tatil yapmak için Antalya'ya geldi. Ä°ddiaya göre Nailia Nutfullina, ayrÄ±lmak istediÄŸini söyledi.

YERDE TEKMELEDÄ°, BAÅžINI BETONA VURDU

Bu durumu ve çÄ±kan tartÄ±ÅŸmayÄ± bahane eden erkek, kadÄ±nÄ± dövmeye baÅŸladÄ±. Yere düÅŸen Nutfullina'yÄ± tekmelemeye devam eden Aksoy, kadÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± beton zemine vurdu. Ä°kilinin kavgasÄ±na otel görevlileri ve diÄŸer tatilciler müdahale etti.

AÄŸÄ±r yaralanan Nailia Nutfullina için 112 Acil ÇaÄŸrÄ± Merkezi'nden yardÄ±m istendi. SaÄŸlÄ±k görevlilerinin müdahale ettiÄŸi Nutfullina, ambulansla MuratpaÅŸa ilçesinde bulunan özel hastaneye götürüldü.

Antalya Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Cinayet Büro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan Altay Aksoy ise çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sulh ceza hakimliÄŸince tutuklandÄ±.

20 GÜN SONRA YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

YoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nan Nutfullina, 20 gün süren yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± dün kaybetti. Antalya Adli TÄ±p Kurumu'nda yapÄ±lan otopsisinde, Nailia Nutfullina'nÄ±n baÅŸÄ±na ve vücuduna aldÄ±ÄŸÄ± darbelere baÄŸlÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi.

Aksoy'un 2015 yÄ±lÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± annesini dövdüÄŸü gerekçesiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±, 30 bin lira para cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (Antalya/DHA)

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