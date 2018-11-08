1 yaÅŸÄ±ndaki bebeÄŸin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kreÅŸ izinsiz Ã§Ä±ktÄ±, 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Bursa'da 1 yaÅŸÄ±ndaki Melisa Tuana MemiÅŸ'in uyurken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kreÅŸin izinsiz olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±, 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesindeki 1 yaÅŸÄ±ndaki Melisa Tuana MemiÅŸ'in uyurken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kreÅŸin, 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir izinsiz olarak hizmet verdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Olayla ilgili dernek baÅŸkanÄ± S.A. ve bakÄ±m hizmeti veren F.B., 'taksirle öldürme' suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

â€‹Olay, dün saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Burhaniye Mahallesi Kemalettin SamipaÅŸa Caddesi'nde meydana geldi. Ä°kisi de çalÄ±ÅŸan Melike- Ä°brahim MemiÅŸ (40) çiftinin 3'üncü çocuklarÄ± Melisa Tuana, kreÅŸte yemek yedirilikten sonra uykusu gelince yataÄŸa yatÄ±rÄ±ldÄ±. Uyuduktan bir süre sonra istifra eden Melisa Tuana bebeÄŸin solunumu kesildi. O sÄ±rada içeriye giren kreÅŸ öÄŸretmeni, moraran bebeÄŸi kendine getirmek istese de baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. ÖÄŸretmen, Melisa Tuana'yÄ± kollarÄ±na alÄ±p koÅŸarak kreÅŸten çÄ±ktÄ±. Bu sÄ±rada yoldan geçen baÅŸka bir hastayÄ± taÅŸÄ±yan ambulansÄ±n önüne geçerek, bebeÄŸi saÄŸlÄ±k görevlilerine teslim etti. Melisa Tuana bebek ambulansla götürüldüÄŸü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapÄ±lan müdahalelere karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±.

CENAZESÄ°NÄ°, AMCASI KOLLARINDA TAÅžIDI

Melisa Tuana MemiÅŸ'in cenazesi, burada yapÄ±lan iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli TÄ±p Kurumu'na gönderildi. Minik Melisa Tuana'nÄ±n battaniyeye sarÄ±lÄ± cansÄ±z bedenini, cenaze aracÄ±na amcasÄ± Åžener MemiÅŸ taÅŸÄ±dÄ±. Baba Ä°brahim MemiÅŸ ise arkadan yürüdü.

KREÅž Ä°ZÄ°NSÄ°Z ÇIKTI

Melisa Tuana'nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kreÅŸin, Elif Oyun Kültür ve Sanat DerneÄŸi adÄ± altÄ±nda 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir hizmet verdiÄŸi belirtildi. Ä°zin verilmemesine karÅŸÄ±n eÄŸitim ortamÄ± oluÅŸturulan binada, olay günü 1- 6 yaÅŸ arasÄ± 16 çocuÄŸun bulunduÄŸu bildirildi.

2 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak dernek baÅŸkanÄ± S.A. ile dernek üyesi ve aynÄ± zamanda iÅŸ yerinde bakÄ±m hizmeti veren F.B., 'taksirle öldürme' suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerin emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n sürdüÄŸü bildirildi.

BAÅžSAVCILIK: SORUÅžTURLA SÜRÜYOR

Olayla ilgili Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da açÄ±klama yaptÄ±. SoruÅŸturmanÄ±n sürdüÄŸü belirtilen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"07.11.2018 tarihinde Ä°negöl ilçesinde Elif Oyun Kültür ve Sanat DerneÄŸi adÄ± altÄ±nda faaliyet gösteren yerde, 2017 doÄŸumlu T.M.M.'in vefatÄ± üzerine olay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±za bildirilmiÅŸ, dosya üzerinden gerekli iÅŸlemlere baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kapsamda bahsi geçen dernekte Cumhuriyet savcÄ±sÄ± nezaretinde olay yeri inceleme ve keÅŸif iÅŸlemi gerçekleÅŸtirilmiÅŸ, dernekteki delil mahiyetindeki bilgi ve belgelere el konulmuÅŸtur. Ölen ÅŸahsÄ±n, yine aynÄ± tarihte Ä°negöl Devlet Hastanesi'nde ölü muayene iÅŸlemi gerçekleÅŸtirilmiÅŸ olup kesin ölüm sebebi tespit edilemediÄŸi için, ölen ÅŸahÄ±s Bursa Adli TÄ±p Kurumu'na gönderilmiÅŸtir. ÅžahsÄ±n kesin ölüm sebebi yapÄ±lacak otopsi iÅŸlemi ardÄ±ndan belirlenecektir. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rma ve incelenen belgelere göre derneÄŸin 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir ilçede faaliyet gösterdiÄŸi, derneÄŸin kuruluÅŸ tüzüÄŸüne aykÄ±rÄ± hareket ettiÄŸi, derneÄŸe eÄŸitim izni verilmediÄŸi halde dernekte eÄŸitim ortamÄ± oluÅŸturularak 1- 6 yaÅŸ arasÄ±ndaki çocuklara kreÅŸ hizmeti verildiÄŸi, olay tarihinde 16 çocuÄŸun bu ÅŸekilde derneÄŸe teslim edildiÄŸi BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca tespit edilmiÅŸtir. Olayla ilgili ihmal ve kusurlarÄ± görülen dernek baÅŸkanÄ± ÅŸüpheli S.A. ile dernek üyesi olan ve aynÄ± zamanda iÅŸ yerinde bakÄ±m hizmeti veren ÅŸüpheli F.B. taksirle öldürme suçundan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olup, soruÅŸturma Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca sürdürülmektedir." (Bursa/DHA)

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